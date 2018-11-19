Эксперт рассказала, как приучить себя выпивать два литра воды в день

Фото: (pixabay.com)

Специалист рекомендует добавлять в воду очищенные кусочки фруктов

Считается, что человек должен выпивать минимум два литра жидкости в день, чтобы поддерживать баланс воды в организме, здоровье и красоту. Эксперт-биохимик Мария Кулешова дала пару практичных советов, которые помогут с удовольствием выпивать положенные 2 литра воды в день, передает российское СМИ.

1. Эксперт рекомендует замораживать очищенные кусочки любимых фруктов (апельсина, грейпфрута или киви) и добавлять пару ломтиков в воду вместо льда. Они помогут сделать напиток более приятным на вкус. Если в доме есть свежая мята, мелисса, эстрагон, базилик или любая другая ароматная трава, их тоже можно смело бросить в стакан.

Фото: (pixabay.com)

2. Собираясь почитать или посидеть у компьютера, вместо снэков можно поставить перед собой миску с колотым льдом и рассасывать льдинки, как леденцы. Также эксперт рекомендует взять за правило выпивать немного воды после каждого похода в туалет.

3. Эксперт не рекомендует осушать стакан залпом, так как это тяжело психологически и не очень полезно для почек и сердца. К тому же, таким образом растягивается желудок. Лучше время от времени отхлебывать из бутылки 1-2 глотка.

4. Разделяйте питье воды и приемы пищи. Идеальный вариант - пить за полчаса до еды и через час после. Чтобы питье доставляло больше удовольствия, можно объединить прием воды с каким-нибудь бьюти-ритуалом. Например, отхлебывать по чуть-чуть, пока красишь ногти.

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Видео: РБК-Украина