Выжить любой ценой: как восстановиться наутро после новогодней вечеринки

Встреча Нового года 2020 уже на носу! Впереди - громкие вечеринки на всю ночь, застолья и реки шампанского. Конечно же, все это даст о себе знать на следующий день… Но это будет утром, вечером же многие не задумываются о последствиях. Зачем портить себе настроение заранее?! Предлагаем воспользоваться топ-8 рекомендациями, которые будут особенно актуальный в первый день Нового 2020 года!

Как “выжить” утром после встречи нового года:

№1 Магические витамины

Итак, вечером советуем принять ударную дозу витаминов группы B (а это около 50-75 мг). Это считается прямо-таки “магическим средством”, которое помогает организму восстанавливаться изнутри в течение всей ночи! Не можете выпить вечером, тогда примите витамины утром. Также можете принять одну капсулу витамина С.

№2 Вода - ваш друг!

Помните о золотом правиле - чем больше выпиваете воды, тем лучше! Это ускоряет обмен вещество в организме. Кстати, лучше всего усваивается и наиболее благотворно действует вода комнатной температуры (даже немного теплая) с соком лимона.

№3 Откажитесь от кофе

Любимый кофе только дополнительно обезвожит организм (фото: unsplash.com/@drewcoffman)

А вот о любимой чашечке горячего кофе придется в этот день забыть! Считается, что после ударной дозы алкоголя “ничто не поможет лучше, чем кофе”. Да, оно помогает взбодриться и немного прийти в себя. Но в действительности кофеин еще больше обезвоживает организм! Так что желательно пропустить любимый утренний ритуал. Лучше замените кофе травяным чаем, например, с ромашкой или мятой. Эти травы имеют успокоительный эффект.

№4 Завтрак обязателен

Завтрак в принципе обязателен каждый день! А в день после вечеринки - тем более. Утром желательно зарядиться буквально двойной дозой фруктов. Они помогут восполнить запас витаминов и минералов (калий, магний, электролиты), а также дадут заряд глюкозы. Лень или нет времени на полноценный завтрак? Тогда приготовьте себе хотя бы банановый шейк с молоком из миндаля.

№5 Утренняя зарядка

Спокойная йога или растяжка - идеальный способ возобновить циркуляцию крови в организиме (фото: unsplash.com/@pmalleret)

Да-да, и за заряд бодрости нужно будет время найти. Сделайте хотя бы легкую разминку, а также растяжку. Это улучшит циркуляцию крови в организме и насытит его кислородом.

№6 Бифидобактерии приходят на помощь

Бифидобактерии - самое оно для налаживания работы желудка и кишечника. Так что выпейте стакан кефира или йогурта днем.

№7 Примите душ со слегка прохладной водой

№8 Уходовые процедуры

И наконец поухаживайте за кожей тела, а особенно - лица. Так вы дополнительно обезопасите кожу от пересушивания, насытите ее микроэлементами. Воспользуйтесь маслом или жирным кремом для тела, сделайте маску для лица. После нее нанесите успокаивающий увлажняющий крем.