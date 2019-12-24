Злата Огневич назвала действенные советы, как избавиться от целлюлита

Злата Огневич (фото: ТК "Украина")

Кстати, Огневич советует также высыпаться

Почти каждая женщина рано или поздно сталкивается с так называемой "апельсиновой коркой". Впрочем, избежать проблемы целлюлита вполне возможно. Во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, популярная украинская певица Злата Огневич, которая ранее рассказала о второй половинке, также поведала о том, какие профилактические меры помогут сохранить тело стройным, а кожу – эстетической.

По словам Златы Огневич, самая главная причина, по которой возникает лишний вес – это стрессы и отсутствие режима. Именно поэтому певица уделяет огромное внимание отдыху и сну, несмотря на очень активный график.

"Целлюлит называют болезнью. Нужно хорошо отдыхать, потому что когда женщина мало спит, у нее не вырабатываются гормоны, которые помогают перерабатывать жиры, которые накапливаются в теле. Лишний "животик" может также появляться из-за стрессовых накоплений жиров, а может и от недосыпания. Если вы следите за графиком сна и ложитесь хотя бы до 23:00, поверьте, вы заметите, как состояние тела изменится к лучшему", – рассказала Злата Огневич в интервью журналистам канала "Украина".

Однако график артистов иногда непредсказуемый. Так что когда приходится ложиться позже, певица помогает организму, используя медицинские препараты:

"Когда у меня ненормированный график, я принимаю мелатонин. Мой отец, как врач, говорит, что это химия. Мелатонин перестает производиться ночью, поэтому если ты не лег в 11-12 вечера, то все".

Конечно, придется пересмотреть и свои пищевые привычки, уверена Злата Огневич. Впрочем, сама певица с легкостью вычеркнула из своего рациона вредные продукты.

"Если полезно питаться и заниматься спортом, иногда делать серию массажей, все будет хорошо – я по себе это знаю. А если вы откажетесь от кофе, то увидите, что целлюлит стал меньше, потому что частично он возникает от отека, а кофе, как известно, задерживает жидкость. Кстати, я отказалась от кофе, могу позволить себе раз в месяц, но не более", – призналась звезда за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!". К слову, в новогоднем телепроекте Злата Огневич споет дуэтом вместе с Артемом Пивоваровым. Увидеть романтический номер артистов зрители смогут 31 декабря в 20:00.

Злата Огневич и Артем Пивоваров на сцене новогоднего шоу ТК "Украина"

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу канала "Украина" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.