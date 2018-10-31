Вимивають кальцій: медики назвали продукти, які шкідливі для кісток та суглобів

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Ці продукти здатні знерухомити суглоби і викликати серйозні захворювання

Медики розповіли, які продукти не варто вживати, щоб не відкладалися солі і не вимивався кальцій з організму, так як ці порушення ведуть до хвороб кісток і суглобів. Про це пише 7 Med News.

Фахівці попереджають, що хворобам опорно-рухової системи набагато легше запобігти, ніж потім довго лікувати. Вони відзначають, що більшість таких захворювань з'являються через відкладення солей і вимивання кальцію.

Обидва ці процеси можуть призвести до серйозних проблем. Зокрема, суглоби можуть позбутися рухливості, а кістки можуть стати слабкими і схильними до переломів.

Найнебезпечнішими для опорно-рухової системи організму медики назвали алкогольні напої і сіль.

Алкогольні напої згубно впливають на весь організм, але на кістках і суглобах це відображається найсильніше, так як організму, щоб переварити алкоголь, потрібно багато рідини, яку він витягає з багатьох органів. А ось разом з цією рідиною вимивається і кальцій, який так необхідний кісткам та суглобам.

Надмірне вживання солі, а також солоних продуктів б'є відразу в двох напрямках – вона відкладається на суглобах, а також сприяє вимиванню кальцію.

Крім того, медики попередили, що будь-які рідини потрібно вживати в межах норми, так як разом з надлишком рідини, бактеріями і продуктами життєдіяльності з організму вимивається і кальцій.

Особливо варто звернути увагу на каву, так як в ній містяться речовини, які вимивають кальцій.

А ось вживати продукти з кальцієм потрібно акуратно, так як деякі вітаміни можуть порушувати його засвоєння. Краще всього кальцій засвоюється з вітамінами D і К, а ось вітамін А – завадить. Також засвоєнню кальцію заважає велика кількість білка або клітковини.

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Відео: РБК-Україна