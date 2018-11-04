ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Всім чоловікам 50+": Супрун розповіла, як зберегти чоловіче здоров'я

Lite » Краса і здоров'я 04.11.2018 - 18:27
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

В. о. міністра охорони здоров'я вважає, що запобігти розвитку раку простати допоможе своєчасне обстеження у лікарів

Уляна Супрун, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України, розповіла про те, що листопад у світі вважається місяцем "чоловічого здоров'я". Так у світі намагаються привернути увагу до проблеми раку простати (передміхурової залози). Тому вона вирішила розповісти, як своєчасно виявити ознаки раку і визначити його "поки не стало занадто пізно". Про це вона написала у Facebook.

"У листопаді вже традиційно проходить акція movember або вусопад, коли чоловіки по всьому світу не голять обличчя та цим привертають увагу до проблеми раку простати (передміхурової залози). Ця акція важлива не лише для чоловіків, а кожної жінки, яка має тата, чоловіка або брата. Рак простати — найбільш поширений рак у чоловіків. Зазвичай хвороба розвивається повільно та тривалий час людина не знає, що хворіє на неї", — починає Супрун.

Вона також сказала, що ризики зростають з віком: чим старіша людина, тим більше випадків виникнення онкології. Вона також розповіла, як без зайвих витрат перевіритися на рак.

"У більшості випадків на нього хворіють чоловіки старше 50 років. Тому всім чоловікам 50+ рекомендується здати простий аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген), а також пройти огляд в уролога, який може виявити захворювання. Щодо цих дій вас найкраще проконсультує ваш сімейний лікар. Також лікар може рекомендувати раніше пройти таке обстеження. Зокрема, якщо на рак простати хворів батько або брат чоловіка", — додала вона.

Супрун зауважила, що ризик захворювання на рак передміхурової залози підвищується з ожирінням та розповіла, які симптоми можуть казати про наявність онкології.

Симптоми, за яких треба негайно звернутися до лікаря:

  • підвищена потреба у сечовипусканні, особливо вночі
  • складно почати сечовипускання;
  • біль або печіння під час сечовипускання;
  • відчуття, що ваш сечовий міхур не повністю спорожнений;
  • кров у сечі або спермі;
  • болісна еякуляція;
  • біль у спині, стегні або тазі, який не зникає.

&quot;Всім чоловікам 50+&quot;: Супрун розповіла, як зберегти чоловіче здоров'я

&quot;Всім чоловікам 50+&quot;: Супрун розповіла, як зберегти чоловіче здоров'я

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Раніше українцям розповіли, чи варто вдаватися до гомеопатії.

Також Супрун розповіла, що робити, якщо застудився.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новини України лечениездоровьераксупрунмужское здоровьепростатаУляна Супрун
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся