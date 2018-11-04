"Всім чоловікам 50+": Супрун розповіла, як зберегти чоловіче здоров'я

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

В. о. міністра охорони здоров'я вважає, що запобігти розвитку раку простати допоможе своєчасне обстеження у лікарів

Уляна Супрун, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України, розповіла про те, що листопад у світі вважається місяцем "чоловічого здоров'я". Так у світі намагаються привернути увагу до проблеми раку простати (передміхурової залози). Тому вона вирішила розповісти, як своєчасно виявити ознаки раку і визначити його "поки не стало занадто пізно". Про це вона написала у Facebook.

"У листопаді вже традиційно проходить акція movember або вусопад, коли чоловіки по всьому світу не голять обличчя та цим привертають увагу до проблеми раку простати (передміхурової залози). Ця акція важлива не лише для чоловіків, а кожної жінки, яка має тата, чоловіка або брата. Рак простати — найбільш поширений рак у чоловіків. Зазвичай хвороба розвивається повільно та тривалий час людина не знає, що хворіє на неї", — починає Супрун.

Вона також сказала, що ризики зростають з віком: чим старіша людина, тим більше випадків виникнення онкології. Вона також розповіла, як без зайвих витрат перевіритися на рак.

"У більшості випадків на нього хворіють чоловіки старше 50 років. Тому всім чоловікам 50+ рекомендується здати простий аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген), а також пройти огляд в уролога, який може виявити захворювання. Щодо цих дій вас найкраще проконсультує ваш сімейний лікар. Також лікар може рекомендувати раніше пройти таке обстеження. Зокрема, якщо на рак простати хворів батько або брат чоловіка", — додала вона.

Супрун зауважила, що ризик захворювання на рак передміхурової залози підвищується з ожирінням та розповіла, які симптоми можуть казати про наявність онкології.

Симптоми, за яких треба негайно звернутися до лікаря:

підвищена потреба у сечовипусканні, особливо вночі

складно почати сечовипускання;

біль або печіння під час сечовипускання;

відчуття, що ваш сечовий міхур не повністю спорожнений;

кров у сечі або спермі;

болісна еякуляція;

біль у спині, стегні або тазі, який не зникає.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Раніше українцям розповіли, чи варто вдаватися до гомеопатії.

Також Супрун розповіла, що робити, якщо застудився.

Видео: (video.rbc.ua)