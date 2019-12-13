"Враг номер один среди фруктов": диетолог развеяла мифы о бананах

В сети активно обсуждается инсталляция с бананом, которую продали за 120 тысяч долларов. По мнению ее создателей, этот популярный продукт является "врагом номер один среди фруктов".

Об этом на своей страничке в Instagram сообщила популярный украинский диетолог Альбина Комиссарова. Она поспешила развеять мифы о вреде бананов.

Также эксперт опубликовала соответствующее фото инсталляции, проданной за большие деньги.

Инсталляция с бананом. Фото: https://www.instagram.com/doctor_komissarova

Предлагаем вам ознакомиться с мифами, которые развеяла диетолог:

1. Ни одни рекомендации по питанию не выделяют банан в какую-то отдельную категорию фруктов.

2. Все говорят "банан содержит много сахара". Но дело в том, что как и любой другой фрукт, банан содержит клетчатку, которая замедляет всасывание фруктозы. А если вы добавите к нему ещё сложные углеводы: кашу, хлеб, мюсли - и вовсе получите долгое насыщение.

3. Кто-то боится высокого гликемического индекса. Но есть исследование, показывающее, что питание с учетом ГИ не даёт никаких преимуществ в снижении веса у здоровых людей.

4. Что касается больных сахарным диабетом, Американская Диабетологическая Ассоциация рекомендует людям с СД включать фрукты, в том числе бананы, в каждый приём пищи.

5. Есть преимущества зеленого банана перед спелым? Да, менее спелый банан менее сладкий. Но если вы такие не любите - заставлять себя не нужно.

6. Не существует продукта, от которого толстеют, существует большое количество еды. Если вы съедаете 1 банан в день и все это в рамках вашего дневного рациона - вы не наберете вес.

Напомним, ранее диетолог рассказала, чем опасны жесткие ограничения в еде.