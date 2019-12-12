ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чем опасны жесткие ограничения в еде: диетолог раскрыла правду о быстром похудении

Lite » Еда 12.12.2019 - 08:37
Чем опасны жесткие ограничения в еде: диетолог раскрыла правду о быстром похудении
Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)

Эксперт рассказала, чем грозит чрезмерно низкая калорийность рациона

Многие хотят похудеть как можно быстрее и ради этого готовы сидеть на жестких диетах и сильно ограничивать свой рацион. Однако безопасно ли это для здоровья? Диетолог Наталья Кошкина, которая ранее поделилась простым планом похудения для каждого, рассказала на своей странице в Instagram, к чему могут привести подобные затеи.

Она раскрыла правду о том, чем опасно отсутствие сладкого и углеводов в питании, чрезмерно низкая калорийность и прочие жесткие ограничения, которые требуют на многих марафонах похудения.

1. Замедление обменных процессов.

При скудном питании довольно быстро организм переходим в режим голодания и перестает тратить энергию. Т.е. вы мало едите, но не худеете. Обидно и бессмысленно.

2. Потеря мышечной массы.

При быстром снижении веса и дефиците белка первое, что страдает – это мышцы. Они начинают расщепляться вместе с жиром. А это крайне нежелательно, так как ваши мышцы – крупный потребитель энергии. А объем мышечной массы очень важен с точки зрения снижения веса в долгосрочной перспективе.

Что вы получаете при быстром бездумном похудении? Вы снижаете массу тела преимущественно за счет распада мышц и выведения жидкости из организма. Когда вы возвращаетесь к прежнему питанию, то вес начинает тоже возвращаться – но уже не за счет мышц, а за счёт жира! Т.е. вы оказываетесь в худшей ситуации, чем были до.

Чем опасны жесткие ограничения в еде: диетолог раскрыла правду о быстром похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)


3. Нарушения пищевого поведения.

Похудение должно быть безопасным не только для здоровья, но и для психики. Если у вас есть к этому предрасположенность, то жесткие ограничение запускают механизм. В ряде случаев это не просто нарушения, а РПП. А лечение РПП – это психотерапия длительностью не один год.

Чем опасны жесткие ограничения в еде: диетолог раскрыла правду о быстром похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Но не отчаивайтесь. Вы можете худеть быстро и без последствий, если очень нужно. Но при условии грамотной диетологической и психологической поддержки.

Не экспериментируйте со своим здоровьем в погоне за лёгкой добычей! А еще лучше наберитесь терпения: работайте над изменением пищевого поведения, развивайте здоровые привычки и получайте от этого удовольствие.

Ранее диетолог Нати Ассатур рассказала, как выбрать правильный сыр для похудения.

Рациональное питание: эксперт рассказала об азах для худеющих Что съесть перед сном: диетолог рассказала, как перехитрить вечернее чувство голода
Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь