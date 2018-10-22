Возможен инфаркт: ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

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Специалисты отметили, что возраст сердечных заболеваний стал значительно моложе

Группа ученых из США и Финляндии провела глобальное исследование, в котором выяснила, какой возраст является самым опасным у мужчин и женщин с точки зрения состояния здоровья. Об этом пишет Medik Forum.

Авторы исследования проанализировали несколько тысяч историй болезней, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во внимание были приняты такие факторы, как пол и раса. В результате этого исследования сотрудники Центра Здоровья в Техасе и сотрудники Центральной больницы при Хельсинском университете выяснили какой возраст является самым опасным для сердечно-сосудистой системы человека.

Выяснилось, что мужчинам нужно пристальнее следить за своим здоровьем и обращать внимание на отклонения после сорока лет. У женщин этот возраст начинается с тридцати лет.

Как сообщили исследователи, именно в этих возрастных категориях возникает наибольший риск пострадать от инфаркта или инсульта. Самыми значительными факторами, которые влияли на состояние сердечно-сосудистой системы стали частые вирусные инфекции, снижение иммунитета, курение, гипертония и ожирение.

Ученые объяснили, что если сердце испытывает недостаток кислорода и питательных веществ (состоянии стенокардии), то проявляется это болью. Кроме того, были названы и другие симптомы: чувство стеснения за грудиной, сдавленность грудной клетки. Эти ощущения возникают при физической активности и исчезают в состоянии покоя.

Однако медики отметили, что если такие симптомы появляются часто и долго не проходят, то стоит обратиться к врачу для обследования, так как это могут быть предвестники инфаркта миокарда.

При приближающемся инсульте человек может чувствовать онемение конечностей, затруднение в понимании, нарушение речи, сильные головные боли и головокружение.

Исследователи отмечают, что все эти симптомы могут появляться в довольно раннем возрасте и при своевременном обращении к врачу, можно избежать не только серьезного заболевания, но и смерти от внезапного инфаркта или инсульта.

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Видео: РБК-Украина