Можливий інфаркт: вчені назвали найнебезпечніший вік для чоловіків і жінок

Колаж РБК-Україна

Фахівці відзначили, що вік серцевих захворювань став значно молодше

Група вчених із США і Фінляндії провела глобальне дослідження, в якому з'ясувала, який вік є найбільш небезпечним у чоловіків і жінок з точки зору стану здоров'я. Про це пише Medik Forum.

Автори дослідження проаналізували кілька тисяч історій хвороб, які пов'язані з серцево-судинними захворюваннями. До уваги були прийняті такі фактори, як стать і раса. В результаті цього дослідження співробітники Центру Здоров'я в Техасі і співробітники Центральної лікарні при Гельсінському університеті з'ясували який вік є найбільш небезпечним для серцево-судинної системи людини.

З'ясувалося, що чоловікам потрібно уважно стежити за своїм здоров'ям і звертати увагу на відхилення після сорока років. У жінок цей вік починається з тридцяти років.

Як повідомили дослідники, саме в цих вікових категоріях виникає найбільший ризик постраждати від інфаркту або інсульту. Найбільш значними чинниками, які впливали на стан серцево-судинної системи стали часті вірусні інфекції, зниження імунітету, куріння, гіпертонія і ожиріння.

Вчені пояснили, що якщо серце відчуває нестачу кисню і поживних речовин (стан стенокардії), то це проявляється болем. Крім того, були названі і інші симптоми: відчуття стиснення за грудиною, здавленість грудної клітини. Ці відчуття виникають при фізичній активності і зникають у стані спокою.

Проте медики зазначили, що якщо такі симптоми з'являються часто і довго не проходять, то варто звернутися до лікаря для обстеження, так як це можуть бути провісники інфаркту міокарда.

При інсульті, що наближається, людина може відчувати оніміння кінцівок, утруднення в розумінні, порушення мови, сильні головні болі і запаморочення.

Дослідники відзначають, що всі ці симптоми можуть з'являтися в досить ранньому віці і при своєчасному зверненні до лікаря, можна уникнути не тільки серйозного захворювання, але і смерті від раптового інфаркту або інсульту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла, як подолати осінню сонливість.

А також ми розповідали про те, що лікарі дали рекомендації про продовження життя тим, хто переніс інфаркт.

Відео: РБК-Україна