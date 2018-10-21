Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы "сердечникам"

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Сообщается, что главным профилактическим средством выступает спорт

Ученые из Университета Альберты в Эдмонтоне, Канада, провели исследование, которое доказало, что для продления жизни людей, переживших инсульт или инфаркт, необходимо каждые 20 минут испытывать легкую физическую активность. Ежедневные упражнения должны длиться не менее семи минут. Такой вывод они опубликовали в своем докладе, передает EurekAlert.

В качестве легкой физической активности может выступать просто ходьба по комнате, небольшая уборка (например, мытье посуды), прогулка в магазин. Если придерживаться такого графика активности можно сжигать за день примерно 770 килокалорий и чувствовать себя нормально.

Это показал эксперимент с участием более 100 людей с коронарной недостаточностью. Все добровольцы носили часы-браслеты, следившие за их уровнем активности. Полученные данные были проанализированы специалистами. Ученые напомнили, что увеличение физической нагрузки значительно понижает вероятность появления проблем с сердцем. Причем начинать активно двигаться не поздно в любом возрасте - однако, чем раньше, тем лучше.

Сидячий же образ жизнь ведет к постепенному набору холестерина. Его отложение на стенках артерий опасно как для здорового человека, так и для сердечника, так как повышает риск повторного инфаркта или инсульта.

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Видео: (video.rbc.ua)