"Предлагаю затронуть наболевшую тему": диетолог рассказала, как преодолеть осеннюю сонливость

Фото: (pxhere.com)

Эксперт утверждает, что нельзя ложиться спать голодным

Популярный диетолог Светлана Фус рассказала, что делать при упадке сил и как бороться с осенней сонливостью. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера мы говорили об ужине, а теперь предлагаю затронуть наболевшую тему - сон. В осенний период времени, когда за окном все реже и реже появляется солнышко (а с ним и витамин D), мы все острее ощущаем упадок сил, сонливость, депрессию… И так изо дня в день...", -пишет Фус.

Далее эксперт приводит пару практичных советов, которые, по ее словам, помогут засыпать своевременно, а просыпаться бодрыми и полными сил.

Фото: (pxhere.com)

Диетолог утверждает, что очень важно перед сном не ложиться спать голодными. Однако переедать тоже не стоит, ведь качество сна зависит от времени последнего приема пищи (рекомендуется не кушать за 3-4 часа до сна).

Также Фус рекомендует прятать все электронные устройства хотя бы за полчаса до сна, так как мерцающий экран отрицательно влияет на выработку мелатонина - гормона, который помогает нам уснуть.

Помимо того, важно найти 15-20 минут для дневного сна (этого времени вполне достаточно для восстановления гормонов, ферментов и нервной системы).

"Прислушиваемся к своему организму (проследите, когда в ночное время суток вас клонит в сон, и приучите себя ложиться в это время). Друзья, спите не меньше 7-8 часов в день, и тогда ваши продуктивность на работе, самочувствие, настроение будут на высоте", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее диетолог рассказала, на что важно обращать внимание при составлении рациона.

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