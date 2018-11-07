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Эксперты выяснили, какое масло очень полезно для здоровья мужчин

Lite » Красота и Здоровье 07.11.2018 - 09:10
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Мужчинам рекомендуют диету, обогащенную хлопковым маслом

Диета, обогащенная хлопковым маслом, улучшает уровень холестерина у молодых мужчин, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом информирует портал МedicalХpress.

Медики провели амбулаторное исследование среди мужчин возрастом от 18 до 45 лет, которые страдают от заболеваний, которые сопровождаются отложением избыточного жира в организме.

Во время эксперимента ученые хотели выяснить, как диеты с высоким содержанием хлопкового и оливкового масел повлияют на липидные профили. Оказалось, что у участников уровень холестерина и триглицеридов заметно снизился, когда они придерживались диеты из блюд с высоким содержанием хлопкового масла.

Эксперты выяснили, какое масло очень полезно для здоровья мужчинФото: (pixabay.com)

Среднее снижение составило 8% общего холестерина, снижение липопротеинов низкой плотности - на 15% и понижение уровня триглицеридов - на 30%. Хлопковая диета также повысила уровень "хорошего холестерина" на 8%.

Таким образом ученые пришли к выводу, что жирная кислота, которая содержится в хлопковом масле, может помочь предотвратить накопление лишних триглицеридов.

Напомним, что ученые выяснили, употребление какого продукта способствует похудению.

Мы писали, что диетолог назвала топ-5 напитков для похудения.

А также рассказывали о том, что медики назвали продукты, которые могут спровоцировать мигрень. Врачи рекомендуют отказаться от красного вина и пива тем, кто имеет склонность к мигреням. Они объяснили, что у 25% пациентов эти напитки провоцируют тяжелые приступы головной боли.

Видео: РБК-Украина

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