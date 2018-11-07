Чарівний імбир: медики розповіли, чим корисна ця рослина

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Лікарі зазначили, що калорійність імбиру майже нульова

Вчені розповіли, що в імбирі міститься велика кількість корисних речовин і ферментів, які можуть не тільки зробити смак страв краще, але і здатні боротися з різними захворюваннями. Про це пише 7 Med News.

В їжу медики рекомендують вживати тільки корінь імбиру, при чому більше користі приносить саме свіжий корінь, а не сухий або маринований.

При покупці потрібно звертати на вигляд коренів. Вони повинні бути гладкими і без пошкоджень.

Поєднувати його можна практично з будь-якими продуктами – з напоями, супами, салатами, солодощами і гарячими стравами.

Медики відзначають, що калорійність у імбиру майже нульова – організм людини витрачає стільки ж енергії на те, щоб засвоїти цей продукт.

В імбирі міститься речовина гинерол, який стимулює імунітет і допомагає організму впоратися з інфекціями. Тому імбир рекомендують вживати в період простудних захворювань.

Також імбир відмінно бореться з різними запаленнями. Наприклад, імбир з лимоном і медом може зняти біль у горлі і допомогти вивести мокроти при кашлі.

В імбирі міститься травний фермент, який допомагає організму розщеплювати білки і прискорює метаболізм. Крім того, цей фермент допомагає позбутися від запорів, метеоризму і відчуття тяжкості.

Вчені провели дослідження про властивості імбиру і з'ясували, що цей продукт є найефективнішим засобом проти раку кишечника. У ньому міститься багато вітамінів, мінералів і клітковини, які допомагають ефективній роботі кишечника.

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Відео: РБК-Україна