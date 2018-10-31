Что может быть, если не удалять зубы мудрости?

Коллаж РБК-Украина

В каких случаях стоит удалять зубы мудрости, а когда их нужно оставлять

Одни ученые говорят, что зубы мудрости – это органы, которые в процессе эволюции уже потеряли свое значение, то есть являются рудиментом, как хвостовой позвоночник, ушные мышцы или третье веко. Другие же утверждают, что при нормальном их формировании, они выполняют свои основные функции. Lite разобрался в принадлежности зубов мудрости, их пользе или вреде.

Современный человек привык к относительно мягкой и термически обработанной пище, при пережевывании которой массивные челюсти не требуются, в то время как в небольших челюстях зубы мудрости не уменьшаются.

Фото: зубы мудрости (http://algamal.net/articles)

В древние времена считалось, что прорезывание человеком зубов мудрости является просвещением для человека и обретением духовенства. Иначе говоря, зубы мудрости получили такое название из-за того, что они прорастают позднее остальных зубов.

Наличие зуба мудрости, время их появления и количество зависит от наследственных факторов, а также от размера и формы челюстей. Зачастую места в зубной дуги для прорезывания зуба мудрости просто-напросто недостаточно, отсюда и различные аномалии положения и наклона зубов мудрости. Чаще всего врачи принимают решение пожертвовать именно зубами мудрости, так как они часто растут неправильно, не могут полностью прорезаться, у них нередко бывает скрытый кариес из-за контакта с семеркой в период прорезывания.

Зачастую бывают случаи, когда зубы имеют небное (язычное для нижней челюсти) или щечное положение. В таком случае удаление целесообразно, так как при щечном расположении происходит хроническая травматизация щеки, а это опасно риском возникновения онкологии.

При прорезывании зубов мудрости зачастую можно встретить такое осложнение, как перикоронит – воспаление десневого капюшона, который образуется при длительном и сложном прорезывании зуба. Над прорезывающимся зубом образуется капюшон из слизистой оболочки, и вокруг него создается карман, где скапливается зубной налет, остатки пищи и бактерии.

Распространенные проявления перикоронита:

- неприятные ощущения в области зуба мудрости;

- добавляется боль при глотании;

- осложнения во время открытия рта;

- повышение температуры тела

- неприятный привкус в полости рта.

Кстати, удаление верхних "восьмерок" считается довольно легкой процедурой из-за ряда особенностей, что нельзя сказать о нижних. Конечно после операции бывают разного рода боли и отеки, но во время операции вы вряд ли что-то почувствуете, благодаря анестезии. До прекращения действия анестезии следует позаботиться о приобретении обезболивающего.

Для того, чтобы облегчить боль рекомендуется часто полоскать ротовую полость растворами антисептиков (например, водным раствором хлоргексидина), принимать нестероидные противовоспалительные препараты (но не более 3-5 дней). И, обязательно, нужно как можно быстрее проконсультироваться со стоматологом для дальнейшей тактики лечения.

Ранее мы рассказывали что не рекомендуют есть при простуде.

Добавим, популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал чем следует питаться чтобы улучшить зрение.

Смотрите также: