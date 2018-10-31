Що може бути, якщо не видаляти зуби мудрості?

Колаж РБК-Україна

У яких випадках варто видаляти зуби мудрості, а коли їх потрібно залишати

Одні вчені говорять, що зуби мудрості – це органи, які в процесі еволюції вже втратили своє значення, тобто є рудиментом, як хвостовий хребет, вушні м'язи або третє віко. Інші ж стверджують, що при нормальному їх формуванні, вони виконують свої основні функції. Lite розібрався в приналежності зубів мудрості, їх користі та шкоду.

Сучасна людина звикла до відносно м'якої і термічно обробленої їжі, при пережовуванні якої масивні щелепи не потрібні, в той час як у невеликих щелепах зуби мудрості не зменшуються.

Фото: зуби мудрості (algamal.net/articles)

У давні часи вважалося, що прорізування людиною зубів мудрості є просвітництвом для людини і наданням духовенства. Інакше кажучи, зуби мудрості отримали таку назву через те, що вони проростають пізніше інших зубів.

Наявність зуба мудрості, час їх появи і кількість залежить від спадкових факторів, а також від розміру і форми щелеп. Часто місця в зубній дузі для прорізування зуба мудрості просто-напросто недостатньо, звідси і різні аномалії положення і нахилу зубів мудрості. Найчастіше лікарі приймають рішення пожертвувати саме зубами мудрості, так як вони часто ростуть неправильно, не можуть повністю прорізатися, у них нерідко буває прихований карієс із-за контакту з сімкою в період прорізування.

Часто бувають випадки, коли зуби мають піднебінні (мовне для нижньої щелепи) або щочне положення. У такому разі видалення доцільно, так як за щічні розташуванні відбувається хронічна травматизація щоки, а це небезпечно ризиком виникнення онкології.

При прорізуванні зубів мудрості часто можна зустріти таке ускладнення, як перикороніт – запалення ясенного капюшона, який утворюється при тривалому і складному прорізуванні зуба. Багато хто помилково думає, що ці ясна болять від прорізування зубів. Насправді ж, дискомфорт виникає в результаті запалення слизової або недостатньої очистки цієї ділянки і розвитку гострого або хронічного запалення слизової навколо такого зуба мудрості.

Поширені прояви перикоронита:

- неприємні відчуття в області зуба мудрості;

- додається біль при ковтанні;

- ускладнення під час відкриття рота;

- підвищення температури тіла

- неприємний присмак у порожнині рота.

До речі, видалення верхніх "вісімок" вважається досить легкою процедурою через низку особливість, що не можна сказати про нижні. Звичайно після операції бувають різного роду болі і набряки, але під час операції ви навряд чи відчуєте, завдяки анестезії. До припинення дії анестезії слід подбати про придбання знеболюючого.

При прорізуванні зубів мудрості часто можна зустріти таке ускладнення, як перикороніт – запалення ясенного капюшона, який утворюється при тривалому і складному прорізуванні зуба. Багато хто помилково думає, що ці ясна болять від прорізування зубів. Насправді ж, дискомфорт виникає в результаті запалення слизової або недостатньої очистки цієї ділянки і розвитку гострого або хронічного запалення слизової навколо такого зуба мудрості.

Поширені прояви перикоронита:

- неприємні відчуття в області зуба мудрості;

- додається біль при ковтанні;

- ускладнення під час відкриття рота;

- підвищення температури тіла

- неприємний присмак у порожнині рота.

Для того, щоб полегшити біль рекомендується часто полоскати ротову порожнину розчинами антисептиків (наприклад, водним розчином хлоргексидину), приймати нестероїдні протизапальні препарати (але не більше 3-5 днів). І, обов'язково, потрібно якомога швидше проконсультуватися зі стоматологом для подальшої тактики лікування.

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