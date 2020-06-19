Должна знать каждая женщина: действенные советы по уходу за кожей

Эти простые советы помогут избежать проблем с кожей
Все мы знаем элементарные правила ухода за собой: макияж перед сном смывать обязательно, прыщи не давить, а руки зимой мазать увлажняющим кремом. Бьюти-блогер Марина на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась действенными советами, которые помогут избежать проблем с кожей.
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От излишней потливости летом избавят ванны с мятой. Мяту также можно комбинировать с шалфеем, ромашкой и листьями грецкого ореха.
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Для того, чтобы крем вокруг глаз работал лучше, держите его в прохладном месте.
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Тоник для кожи лица ВАЖНЫЙ этап очищения, он восстанавливает баланс кожи и подготавливает её к дальнейшим процедурам. Любое уходовое средство после тоника работает намного эффективнее.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Наносите увлажняющее средство на кожу сразу после того, как умылись, средство поможет запечатать и дольше удерживать влагу, предотвратит её быстрого испарения.
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Если у вас проблемная кожа и прыщи частые гости на вашем лице, начните чаще менять наволочку на подушке, хотя-бы раз в 3 дня. Наволочка сильный скопщик бактерий, если у вас жирная кожа лица или головы, наволочка впитывает этот жир, как губка.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Не забывайте хотя-бы раз в неделю мыть кисти для макияжа.
Множество бактерий оседает на кистях и потом становятся причиной разных неприятностей с кожей.
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Чтобы убрать воспаления, а так же восстановить рН кожи, нужно ежедневно умываться настоями трав шалфея, календулы или ромашки.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Главный совет!
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Как часто, смотрясь в зеркало, вы мысленно себя критикуете? Мысли материальны, настраивайте себя на позитив. Утром, глядя на себя в зеркало, скажите себе 3 комплимента, улыбнитесь и начните день!
Напомним, певица Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом.
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Автор: Lite