Не только витамин С: ученые рассказали, чем полезен лимон

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Цедра лимона также обладает полезными свойствами

Специалисты рассказали о полезных свойствах лимона и объяснили, кому его употреблять нежелательно. Об этом пишет 7 Med News.

Лимоны – самые популярные цитрусовые в Украине и в пищу употребляют не только дольки лимона, но также цедру и сок, который может стать не только отличной заправкой для салата, но и прекрасным средством для борьбы с пигментными пятнами.

Специалисты рекомендуют использовать лимоны для профилактики и лечения простудных заболеваний, так как в этих цитрусовых содержится не только большое количество витамина С, а и витамины группы В, Е, РР, кальций, натрий, калий, сера, железо, магний, рутин и цитрин.

Все эти полезные вещества есть не только в мякоти лимона, а и в его кожице. Кроме того, в кожуре содержится много эфирных масел и антиоксидантов, которые не только убивают бактерии, но и помогают очистить дыхательные пути.

Также эфирные масла могут воздействовать на нервную систему, и цедра лимона может помочь успокоиться, избавиться от чувства тревоги и восстановить силы.

Для того, чтобы взбодриться и подпитать организм витаминами, специалисты рекомендуют ежедневно выпивать стакан воды, который настоялся с несколькими дольками лимона.

В чистом виде употреблять лимонный сок не рекомендуется, так как в нем содержится много кислоты, которая может навредить зубам, слизистой рта, пищевода и желудка.

Не рекомендуется употреблять лимоны маленьким детям до трех лет, людям, у которых есть заболевания желудка и пищевода, а также следует с осторожностью употреблять тем, у кого есть склонность к аллергии или есть проблемы с повышенным давлением.

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Видео: РБК-Украина