Не тільки вітамін С: вчені розповіли, чим корисний лимон

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Цедра лимона також володіє корисними властивостями

Фахівці розповіли про корисні властивості лимона і пояснили, кому його вживати небажано. Про це пише 7 Med News.

Лимони – найпопулярніші цитрусові в Україні і в їжу вживають не тільки часточки лимона, але також цедру і сік, який може стати не тільки відмінною заправкою для салату, але і прекрасним засобом для боротьби з пігментними плямами.

Фахівці рекомендують використовувати лимони для профілактики і лікування простудних захворювань, так як в цих цитрусових міститься не тільки велика кількість вітаміну С, а й вітаміни групи В, Е, РР, кальцій, натрій, калій, сірка, залізо, магній, рутин і цитрин.

Всі ці корисні речовини є не тільки в м'якоті лимона, а і в його шкірці. Крім того, в шкірці міститься багато ефірних масел і антиоксидантів, які не тільки вбивають бактерії, але і допомагають очистити дихальні шляхи.

Також ефірні масла можуть впливати на нервову систему, і цедра лимона може допомогти заспокоїтися, позбутися почуття тривоги і відновити сили.

Для того, щоб підбадьоритися і підживити організм вітамінами, фахівці рекомендують щодня випивати склянку води, яка настоялася з декількома дольками лимона.

В чистому вигляді вживати лимонний сік не рекомендується, так як в ньому міститься багато кислоти, яка може нашкодити зубам, слизовій оболонці рота, стравоходу і шлунку.

Не рекомендується вживати лимони маленьким дітям до трьох років, людям, у яких є захворювання шлунка і стравоходу, а також слід з обережністю вживати тим, у кого є схильність до алергії або є проблеми з підвищеним тиском.

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Відео: РБК-Україна