Вечерний образ за 20 минут: Виктория Бекхэм учит создавать праздничный макияж

Виктория Бекхэм – не только талантливый дизайнер, но и основатель собственной косметической линии. А потом о создании безупречного образа она знает все. В этот раз звезда решила поделиться с подписчиками идеями праздничного макияжа. Плюсы такого мейк-апа – он подойдет практически любому цветотипу, а выполнять его легко и просто. Берем на заметку!

Для записи ролика Виктория позвала свою давнюю подругу – звездного визажиста, известного также как креативного директора по макияжу Lancôme – Лизу Элдридж. Совместное фото она подпсиала: «Приходите вечером – я и Лиза будем создавать рождественский лук».

Виктория и Лиза поделились навыками (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Для праздничного образа девушки выбрали разные образы. Лиза – мейк-ап с выразительными яркими тенями на веках и яркими губами, а Виктория – с легкими коричневыми smoky и нюдовыми губами. После создания базы они перешли к самим образам. Чтобы тени хорошо легли, Лиза использовала праймер, сверху на который нанесла кирпичного оттенка тени, затем добавила немного персиковых и хорошо растушевала. Затем подвела глаза карандашом.

Виктория и Лиза сами создавали себе мейк-ап (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория начала с губ – с помощью карандаш и тинта она придала губам визуальный объем, для создания эффекта выйдя за естественную линию. Для глаз она использовала легкие мерцающие оттенки. Сначала на все веко нанесла более бледные тени, затем на складку века – темные, максимально затемнив в уголках. Темным оттенком она прошлась по линии роста ресниц и по нижнему веку – таким образов «распахнув» глаза и придав взгляду сияния. А завершила все тонкой стрелкой, проведенной по направлению к вискам. Последний штрих для макияжа глаз – хорошо прокрашенные ресницы.

Создать праздничный образ легко! (фото: instagram.com/VictoriaBeckhamBeauty)

Для торжественного макияжа Лиза посоветовала быть смелее и не бояться выходить за привычные рамки. А также не забывать о консилере, хайлайтере и легкой коррекции лица. Полное видео можно найти на странице Victoria Beckham Beauty.