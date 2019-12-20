Вечірній образ за 20 хвилин: Вікторія Бекхем учить створювати святковий макіяж

Вікторія Бекхем – не тільки талановитий дизайнер, але і засновник власної косметичної лінії. А тому про створення бездоганного образу вона знає все. Цього разу зірка вирішила поділитися з послідовувачами ідеями святкового макіяжу. Плюси такого мейк-апа – він підійде практично усім, а виконувати його легко і просто. Беремо на замітку!

Для запису ролика Вікторія покликала свою давню подругу – зіркового візажиста, відомого також як креативного директора по макіяжу Lancôme – Лізу Елдрідж. Спільне фото вона подпсиала: «Приходьте ввечорі – я і Ліза будемо створювати різдвяний лук».

Вікторія і Ліза поділилися вмінням (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Для святкового образу дівчата обрали різні образи. Ліза – мейк-ап з виразними яскравими тінями на повіках і яскравими губами, а Вікторія – з легкими коричневими smoky і нюдовыми губами. Після створення бази вони перейшли до самих образів. Щоб тіні добре лягли, Ліза використовувала праймер, зверху на який нанесла цегляного відтінку тіні, потім додала трохи персикових і добре розтушувала. Потім підвела очі олівцем.

Вікторія і Ліза самі створювали собі мейк-ап (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія почала з губ – з допомогою олівця і тінта вона надала губам візуального об'єму, для створення ефекту вийшовши за природну лінію. Для очей вона використовувала легкі мерехтливі відтінки. Спочатку наносимо більш бліді тіні, потім на складку повік – темні, максимально затемнивши в куточках. Темним відтінком вона пройшлася по лінії росту вій і по нижніх повуках – таким чином «розкривши» очі і надавши погляду сяйва. А завершила все тонкою стрілкою, проведеною у напрямку до скронь. Останній штрих для макіяжу очей – добре профарбовані вії.

Створити святковий образ легко! (фото: instagram.com/VictoriaBeckhamBeauty)

Для урочистого макіяжу Ліза порадила бути сміливішими і не боятися виходити за звичні рамки. А також не забувати про консилер, хайлайтер і легку корекцію лиця. Повне відео можна знайти на сторінці Victoria Beckham Beauty.