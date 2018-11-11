Важное открытие: ученые обнаружили бактерии в неожиданном органе

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Врачи пока не установили, насколько бактерии могут быть опасны

Ученые из алабамского университета считают, что первое место по количеству бактерий в человеческом организме принадлежит мозгу. Хуже всего то, что в голове человека содержатся кишечные бактерии. Позитивным моментом является тот факт, что наличие этих бактерий может никак не отражаться на здоровье человека. Об этом сообщает Science.

Исследование ученых из Университета Алабамы в Бирмингеме показало, что в тканях головного мозга здорового человека содержатся бактерии. Феноменальное открытие было представлено на международном форуме по нейронаукам Neuroscience 2018. Ученым удалось сделать снимок с высоким разрешением, на котором видны бактерии на пробах мозговой ткани.

Мозг — это защищенная среда. Если бактерии и вирусы проникают сквозь защитный барьер, то могут вызвать опасное для жизни воспаление. Доказано, что определенные микробы из нашего кишечника могут влиять на работу мозга опосредованно. Нарушение баланса и изменение "химии" организма меняет настроение человека, а иногда приводит к неврологическим заболеваниям и даже провоцирует болезнь Паркинсона.

Как рассказала нейроанатомист Розалинда Робертс из Алабамского университета, ее лаборатория ищет различия между здоровыми людьми и людьми с шизофренией, исследуя кусочки мозговой ткани, сохраненные в течение нескольких часов после смерти.

Около 5 лет назад с помощью электронного микроскопа ученым в лаборатории удалось рассмотреть в пробах неустановленные стержнеобразные объекты. Анализ подтвердил, что это бактерии. Ученые перепроверили материалы и нашли бактерии во всех 34 образцах мозга.

Большинство обнаруженных в мозге бактерий обитают и в кишечнике. Это Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes. Ученые пока не знают, как они попали в мозг. Возможно, это произошло через нос или кровеносные сосуды. Исследователи пока не делают выводов, полезны или вредны эти бактерии для мозга. Но следов воспаления обнаружено не было.

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Видео: РБК-Украина