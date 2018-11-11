Важливе відкриття: вчені виявили бактерії в несподіваному органі

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Лікарі поки не встановили, наскільки можуть бути небезпечні бактерії

Вчені з алабамського університету вважають, що перше місце за кількістю бактерій в людському організмі належить мозку. Найгірше те, що в голові людини містяться кишкові бактерії. Позитивним моментом є той факт, що наявність цих бактерій може ніяк не відображатися на здоров'ї людини. Про це повідомляє Science.

Дослідження вчених з Університету Алабами в Бірмінгемі показало, що в тканинах головного мозку здорової людини містяться бактерії. Феноменальне відкриття було представлено на міжнародному форумі з нейронауки Neuroscience 2018. Вченим вдалося зробити знімок з високою роздільною здатністю, на якому видно бактерії на пробах мозкової тканини.

Мозок — це захищене середовище. Якщо бактерії і віруси проникають крізь захисний бар'єр, то можуть викликати небезпечне для життя запалення. Доведено, що певні мікроби з нашого кишечнику можуть впливати на роботу мозку опосередковано. Порушення балансу та зміна "хімії" організму змінює настрій людини, а іноді призводить до неврологічних захворювань і навіть провокує хворобу Паркінсона.

Як розповіла нейроанатоміст Розалінда Робертс з Алабамського університету, її лабораторія шукає відмінності між здоровими людьми і людьми з шизофренією, досліджуючи шматочки мозкової тканини, збережені протягом декількох годин після смерті.

Близько 5 років тому за допомогою електронного мікроскопа вченим лабораторії вдалося розглянути в пробах невстановлені стрижнеподібні об'єкти. Аналіз підтвердив, що це бактерії. Вчені перевірили матеріали і знайшли бактерії у всіх 34 зразках мозку.

Більшість виявлених в мозку бактерій мешкають і в кишечнику. Це Firmicutes, Proteobacteria і Bacteroidetes. Учені поки не знають, як вони потрапили в мозок. Можливо, це сталося через ніс або кровоносні судини. Дослідники поки не роблять висновків, корисні чи шкідливі ці бактерії для мозку. Але слідів запалення виявлено не було.

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Відео: РБК-Україна