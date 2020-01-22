Ушло легко: Дмитрий Комаров загадочно похудел на 10 килограммов

Дмитрий Комаров удивил поклонников несколько раз за один вечер. Напомним, что 21 января в одном из столичных кинотеатров состоялась яркая презентация нового сезона популярной программы “Мир Наизнанку”. Новый сезон посвящен Китаю. А вот первый выпуск зрители “1+1” смогут увидеть уже 29 января. Гостей презентации Дмитрий встречал со своей супругой - моделью Александрой Кучеренко. К слову, это первый за много время совместный выход молодоженов (пара обвенчалась в мае 2019 года). Звездных гостей вечеринки ждала еще одна интересная новость от Димы. Выяснилось, что за время экспедиции в Китае Комаров потерял 10 килограммов! И таким образом осуществил свою давнюю мечту.

При этом телеведущий уверяет, что достиг такого потрясающего результата без особых усилий. И даже не придерживался какой-то конкретной диеты. Забавно, что до этого Дмитрий всячески старался похудеть, но это ему никак не удавалось. Максимум путешественнику удавалось сбросить пару лишних килограммов. Но организм быстро наверстывал “упущенное”.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/1plus1_ua)

По словам Дмитрия, в Китай он улетал с весом 89 килограммов. А вернулся с весом в 79 кг.

"Я осуществил свою мечту - похудел на 10 кг, чему очень рад. Специально не худел, это произошло само по себе. Объяснить это могу только режимом питания. Я давно пытался похудеть, садился на какие-то диеты, но вес прыгал плюс-минус полтора килограмма максимум. А тут - 10 кг ушло легко. Я сейчас очень хорошо и гармонично себя чувствую, очень надеюсь не потерять это состояние. Ну и - были еще танцы… Танцевал", - рассказал журналистам создатель программы “Мир Наизнанку”.

Сейчас телеведущий чувствует себя превосходно. И ближайшая цель - сохранить достигнутый в Поднебесной результат надолго.

Отметим, что 22-летняя Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко от проблем с лишним весом явно не страдает. Украинская красотка скрупулезно следит за фигурой, время от времени публикует фото и видео из зала, а также делится секретами красоты и отличной фигуры.

Спортивная Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Так, Саша с пяти лет занимается танцами, что подготовило хорошую базу. Также Кучеренко занимается растяжкой, верховой ездой, ходит на плаванье.

“Когда приостановила свою профессиональную танцевальную карьеру, то для работы над своим телом начала искать и другие спортивные направления. Сказать честно, сначала все фитнесы-пилатесы-шейпинги казались мне скучными, однообразными и лишенными глубокого смысла. Пока толковый тренер подробно рассказал о мышечном строении тела, над чем нужно работать, что и как правильно качать. Мне стало интересно экспериментировать и видеть результаты на своём теле. Спортивный азарт взял своё - время в зале начало пролетать незаметно, когда появился смысл, понимание и цели. Оказывается, танцуя, не задействуешь некоторые группы мышц. Их нужно тренировать определенными упражнениями”, - писала как-то Александра.