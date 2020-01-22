Пішло легко: Дмитро Комаров загадково схуд на 10 кілограмів

Дмитро Комаров здивував шанувальників кілька разів за один вечір. Нагадаємо, що 21 січня в одному зі столичних кінотеатрів відбулася яскрава презентація нового сезону популярної програми "Світ Навиворіт". Новий сезон присвячений Китаю. А ось перший випуск глядачі "1+1" зможуть побачити вже 29 січня. Гостей презентації Дмитро зустрічав зі своєю дружиною - моделлю Олександрою Кучеренко. До речі, це перший за багато часу спільний вихід молодят (пара обвінчалася в травні 2019 року). Зіркових гостей вечірки чекала ще одна цікава новина від Діми. З'ясувалося, що за час експедиції в Китаї Комаров втратив 10 кілограмів! І таким чином здійснив свою давню мрію.

При цьому телеведучий запевняє, що досяг такого приголомшливого результату без особливих зусиль. І навіть не дотримувався якоїсь конкретної дієти. Забавно, що до цього Дмитро всіляко намагався схуднути, але це йому ніяк не вдавалося. Максимум мандрівникові вдавалося скинути пару зайвих кілограмів. Але організм швидко доганяв "згаяне".

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/1plus1_ua)

За словами Дмитра, в Китай він відлітав з вагою 89 кілограмів. А повернувся з вагою 79 кг.

"Я здійснив свою мрію - схуд на 10 кг, чому дуже радий. Спеціально не худнув, це сталося само по собі. Пояснити це можу тільки режимом харчування. Я давно намагався схуднути, сідав на якійсь дієті, але вага стрибала плюс-мінус півтора кілограма максимум. А тут - 10 кг пішло легко. Я зараз дуже добре і гармонійно себе відчуваю, дуже сподіваюся не втратити цей стан. Ну і ще були танці... Танцював", - розповів журналістам творець програми "Світ Навиворіт".

Зараз телеведучий відчуває себе чудово. І найближча мета - зберегти досягнутий в Піднебесній результат надовго.

Зазначимо, що 22-річна Міс Україна-2016 Олександра Кучеренка від проблем із зайвою вагою явно не страждає. Українська красуня скрупульозно стежить за фігурою, час від часу публікує фото і відео із зали, а також ділиться секретами краси і відмінною фігури.

Спортивна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Так, Саша з п'яти років займається танцями, що підготувало хорошу базу. Також Кучеренко займається розтяжкою, верховою їздою, ходить на плавання.

“Коли призупинила свою професійну танцювальну кар'єру, то для роботи над своїм тілом почала шукати і інші спортивні напрями. Сказати чесно, спочатку все фітнес-пилатеси-шейпінги здавалися мені нудними, одноманітними і позбавленими глибокого змісту. Поки розумний тренер докладно розповів про м'язовову будову тіла, над чим потрібно працювати, що і як правильно качати. Мені стало цікаво експериментувати і бачити результати на своєму тілі. Спортивний азарт взяв своє - час в залі почав пролітати непомітно, коли з'явився сенс, розуміння і цілі. Виявляється, танцюючи, не задействуешь деякі групи м'язів. Їх потрібно тренувати певними вправами", - писала якось Олександра.