ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пора на пляж: как избавиться от дряблого живота и подтянуть кожу

Lite » Красота 14.06.2019 - 22:29
Пора на пляж: как избавиться от дряблого живота и подтянуть кожу
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Катя Медушкина расписала комплекс действий для упругого пресса

Мечты о красивом упругом животике иногда остаются мечтами, даже если удалось сбросить вес. На месте ушедших килограммов появляется дряблая кожа, а ведь лето уже пришло и хочется выглядеть красиво в купальнике. Почему так происходит и как с этим бороться, рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина на своей странице в Instagram.

Причины дряблого живота:

1. Рождение детей. Кожа сильно растягивается в процессе беременности.

2. Резкая потеря веса. Кожа не успевает адаптироваться к быстрому сокращению объемов и обвисает.

3. Естественные возрастные изменения. Нехватка коллагена и эластина.

4. Неправильное питание. Нехватка основных нутриентов на поддержание мышц и кожи. Мышцы “размякают” и становятся дряблыми, а кожа начинает провисать.

5. Отсутствие физических нагрузок. Мышцы не в тонусе.

6. Неправильные физические нагрузки. Неуемный тренинг по 6-7 раз в неделю из-за высокого расхода энергии ведет к потере мышечного объема и, соответственно, отвисанию кожи. Чистое кардио совсем без силовых нагрузок даст тот же эффект, потому что только силовые тренировки сообщают мозгу, что избавляться от мышц нельзя, т.к. они задействованы в работе.

Пора на пляж: как избавиться от дряблого живота и подтянуть кожу
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Организм – сложная система, где все взаимосвязано. Поэтому к любой локальной проблеме надо подходить КОМПЛЕКСНО, со всех сторон.

Как избавиться от дряблого живота:

  • Пить не менее 2 л воды ежедневно, чтобы кожа увлажнялась изнутри.
  • Физические нагрузки – как комплексные, так и упражнения на проработку проблемной зоны: "планка", скручивания, "ножницы", боковые наклоны.

Пора на пляж: как избавиться от дряблого живота и подтянуть кожу

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Массаж живота – улучшает кровообращение, повышает тонус кожи.
  • Косметические процедуры – обертывания, скрабы, увлажняющие крема и маски.
  • Правильное питание – избавляемся от простых углеводов и насыщенных жиров. Делаем ставку на нежирную рыбу, сложные углеводы, овощи.

Пора на пляж: как избавиться от дряблого живота и подтянуть кожу

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Баня/сауна – выводит шлаки, а чередуясь с контрастным душем, стимулирует кровообращение и подтягивает кожу.

Пора на пляж: как избавиться от дряблого живота и подтянуть кожуИллюстративное фото (pexels.com)

  • И берегите нервы – стрессы блокируют выработку коллагена и эластина.

Напомним. 53-летняя Синди Кроуфорд показала, как поддерживает себя в форме.

Ранее Анита Луценко указала на важный нюанс в процессе похудения.

Также Анита Луценко показала эффективное упражнение для плоского животика.

"Скажете мне спасибо": Анита Луценко показала антицеллюлитное упражнение (видео) Топ-7 привычек, которые навсегда сделают тебя стройной
Новости Украины похудениефигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь