Как улучшить интимную жизнь: эксперты назвали 5 продуктов-афродизиаков

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Эти продукты ранее не входили в список известных афродизиаков

Большинство популярных афродизиаков уже известны и самыми сильными считаются шоколад, клубника и многие эфирные масла. Но специалисты назвали еще 5 продуктов, которые способны улучшить качество сексуальной жизни, пишет Ukrhealth.

Эксперты рекомендуют употреблять в пищу молотые семена льна, так как этот продукт известен своими антиоксидантными свойствами. А еще семена льна способны увеличивать приток крови к области таза, где расположены половые органы.

В этом продукте содержатся лигнаны – это эстрогеноподобные химические вещества, которые обладают противовирусным и антибактериальным эффектом. И в семенах льна есть большое количество жирных кислот Омега-3.

На втором месте у специалистов оказались устрицы, которые богаты цинком. Цинк – самый важный минерал для повышения качества интимной жизни, так как он помогает организму вырабатывать тестостерон, который связан с сексуальными желаниями. Также цинк необходим для синтеза щитовидных гормонов, которые помогают организму получить дополнительную энергию.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Третьим афродизиаком ученые назвали тыквенные семечки, которые также богаты цинком. Однако в семечках содержится большое количество магния, который обладает антиоксидантным, противогипертоническим средством, а также защищает организм от различных проблем в области кардиологии. Семечки тыквы также богаты на жирные кислоты Омега-3.

Четвертым пунктом в списке специалисты назвали семена граната, которые насыщены полифенолами. Они понижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, расслабляют кровеносные сосуды и обеспечивают приток крови к мозгу и сердцу. Соответственно, полифенолы обеспечивают приток крови и остальные органы человека, что позитивно сказывается на его самочувствии и интимной жизни.

Ну и на пятом месте стоит такой полезный продукт, как авокадо. Оказывается, авокадо на языке ацтеков означает "яичко". И на самом деле этот фрукт очень полезен для мужского здоровья, так как в нем содержится огромное количество витамина Е. Антиоксиданты, которые содержатся в авокадо, расширяют кровеносные сосуды и снижают риск возникновения проблем с сердцем. Кроме того, витамин Е уменьшает уровень повреждений ДНК сперматозоидов.

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Видео: РБК-Украина