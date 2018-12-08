Убрать оттеки под глазами: косметолог дала ценные советы

Фото: (instagram.com/dr.annakravchuk)

Хроническое недосыпание - одна из причин оттеков под глазами

Эксперт по женской красоте и косметолог Анна Вакарчук рассказала, как избавиться от оттеков и темных кругов под глазами. Об этом она написала на своей страничке в Instagram. По ее мнению, чудо-средства не существует, но необходимо придерживаться нескольих правил, тогда удасться минимизировать проявления оттеков.

"Недавно меня попросили посоветовать хорошее средство, которое поможет убрать отеки под глазами. Посоветовать я могу, но будет ли это правильно? На мой взгляд, для начала необходимо разобраться, что может провоцировать возникновение отеков. Поэтому сегодня предлагаю разобрать эту важную тему", - написала косметолог.

Анна назвала самые частые причины, которые приводят к "мешкам" под глазами.

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хронические недосыпы (бессонница, работа в ночное время суток);

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эндокринные заболевания;

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хронические заболевания печени и мочевыделителтной системы;

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несбалансированный рацион питания (употребление жирной, соленой, острой, кислой пищи);

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злоупотребление спиртными напитками;

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несоблюдение питьевого режима (если вы пьете мало воды, организм делает запасы, пытаясь сохранить максимальное количество влаги);

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аллергическая реакция, в том числа – и на косметику (отечность возникает довольно быстро);

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инфекции, травмы сосудов (отек может возникать под одним глазом);

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неправильное применение уходовой косметики (крем для лица нельзя наносить на кожу вокруг глаз; оптимальное время для нанесения крема вокруг глаз – до 22:00, после кожа плохо поглощает косметические средства; наносить крем необходимо на очищенную кожу лица тонким слоем);

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генетический фактор;

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возрастные изменения.

Косметолог рассказала, как сделать так, чтобы минимизировать отечность.

"За пять минут до сна не кушаем, жидкость после 17:00 литрами не пьем, солеными и острыми блюдами не увлекаемся. И конечно же, правильно ухаживайте за зоной вокруг глаз. Что я имею введу? Пользуйтесь кремом, предназначающимся для этой зоны(хорошо, если в составе есть такие компоненты, как кофеин, экстракт зеленого чая, гинкого билоба, цитрусовые, пептиды, ретинол, ментол, сквалан, гиалуронвоая кислота, витамины", - отметила Анна.

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