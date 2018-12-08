Убрать оттеки под глазами: косметолог дала ценные советы

Хроническое недосыпание - одна из причин оттеков под глазами
Эксперт по женской красоте и косметолог Анна Вакарчук рассказала, как избавиться от оттеков и темных кругов под глазами. Об этом она написала на своей страничке в Instagram. По ее мнению, чудо-средства не существует, но необходимо придерживаться нескольих правил, тогда удасться минимизировать проявления оттеков.
"Недавно меня попросили посоветовать хорошее средство, которое поможет убрать отеки под глазами. Посоветовать я могу, но будет ли это правильно? На мой взгляд, для начала необходимо разобраться, что может провоцировать возникновение отеков. Поэтому сегодня предлагаю разобрать эту важную тему", - написала косметолог.
Анна назвала самые частые причины, которые приводят к "мешкам" под глазами.
⠀
хронические недосыпы (бессонница, работа в ночное время суток);
⠀
эндокринные заболевания;
⠀
хронические заболевания печени и мочевыделителтной системы;
⠀
несбалансированный рацион питания (употребление жирной, соленой, острой, кислой пищи);
⠀
злоупотребление спиртными напитками;
⠀
несоблюдение питьевого режима (если вы пьете мало воды, организм делает запасы, пытаясь сохранить максимальное количество влаги);
⠀
аллергическая реакция, в том числа – и на косметику (отечность возникает довольно быстро);
⠀
инфекции, травмы сосудов (отек может возникать под одним глазом);
⠀
неправильное применение уходовой косметики (крем для лица нельзя наносить на кожу вокруг глаз; оптимальное время для нанесения крема вокруг глаз – до 22:00, после кожа плохо поглощает косметические средства; наносить крем необходимо на очищенную кожу лица тонким слоем);
⠀
генетический фактор;
⠀
возрастные изменения.
Косметолог рассказала, как сделать так, чтобы минимизировать отечность.
"За пять минут до сна не кушаем, жидкость после 17:00 литрами не пьем, солеными и острыми блюдами не увлекаемся. И конечно же, правильно ухаживайте за зоной вокруг глаз. Что я имею введу? Пользуйтесь кремом, предназначающимся для этой зоны(хорошо, если в составе есть такие компоненты, как кофеин, экстракт зеленого чая, гинкого билоба, цитрусовые, пептиды, ретинол, ментол, сквалан, гиалуронвоая кислота, витамины", - отметила Анна.
Читайте также, как подготовить лицо и тело к Новому году.