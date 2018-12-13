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Як поліпшити інтимне життя: експерти назвали 5 продуктів-афродизіаків

Lite » Краса і здоров'я 13.12.2018 - 07:46
Як поліпшити інтимне життя: експерти назвали 5 продуктів-афродизіаків
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Ці продукти раніше не входили в список відомих афродизіаків

Більшість популярних афродизіаків вже відомі і найбільш сильними вважаються шоколад, полуниця і багато ефірних масел. Але фахівці назвали ще 5 продуктів, які здатні поліпшити якість сексуального життя, пише Ukrhealth.

Експерти рекомендують вживати в їжу мелені насіння льону, так як цей продукт відомий своїми антиоксидантними властивостями. А ще насіння льону здатні збільшувати приплив крові до області тазу, де розташовані статеві органи.

У цьому продукті містяться лігнани – це естрогеноподібні хімічні речовини, які мають противірусний і антибактеріальний ефект. І в насінні льону є велика кількість жирних кислот Омега-3.

На другому місці у фахівців виявилися устриці, які багаті цинком. Цинк – самий важливий мінерал для підвищення якості інтимного життя, так як він допомагає організму виробляти тестостерон, який пов'язаний із сексуальними бажаннями. Також цинк необхідний для синтезу щитовидних гормонів, які допомагають організму отримати додаткову енергію.

Як поліпшити інтимне життя: експерти назвали 5 продуктів-афродизіаків

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Третім афродизіаком вчені назвали гарбузове насіння, яке також багате цинком. Однак у насінні міститься велика кількість магнію, який має антиоксидантний, протигіпертонічний засіб, а також захищає організм від різних проблем в області кардіології. Насіння гарбуза також багаті на жирні кислоти Омега-3.

Четвертим пунктом у списку фахівці назвали насіння граната, які насичені поліфенолами. Вони знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, розслаблюють кровоносні судини і забезпечують приплив крові до мозку і серця. Відповідно, поліфеноли забезпечують приплив крові і інші органи людини, що позитивно позначається на її самопочутті та інтимному життю.

Ну і на п'ятому місці розмістився такий корисний продукт, як авокадо. Виявляється, авокадо на мові ацтеків означає "яєчко". Та насправді цей фрукт дуже корисний для чоловічого здоров'я, так як в ньому міститься величезна кількість вітаміну Е. Антиоксиданти, які містяться в авокадо, розширюють кровоносні судини і знижують ризик виникнення проблем з серцем. Крім того, вітамін Е зменшує рівень пошкоджень ДНК сперматозоїдів.

До речі, раніше ми писали про те, що фахівці назвали топ-6 продуктів, які бадьорять не гірше, ніж кава.

А також розповідали про те, що косметолог дала поради про те, як прибрати мішки під очима.

Відео: РБК-Україна

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