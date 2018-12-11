Не хуже кофе: топ-6 продуктов, которые отлично бодрят

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кофе - не единственная возможность стать бодрым и активным

Многие не могут себе представить утро без чашечки кофе, ведь он дает заряд бодрости на весь день и помогает справиться с утренней сонливостью. Однако зачастую этот эффект недолговечен, да и среди экспертов до сих пор ведутся споры о полезности этого напитка. К счастью, есть несколько альтернатив, которые взбодрят вас ничуть не хуже. Как утверждают диетологи, следующие шесть продуктов наполнят вас энергией на длительное время, сообщает "Красота и здоровье".

Авокадо

В этом плоде содержится много пантотеновой кислоты, которая активизирует переработку калорий организмом в энергию. Кроме того, благодаря пищевым волокнам авокадо стабилизирует уровень сахара в крови, что важно для длительного чувства бодрости.

Бананы

Это один из лучших источников углеводов в рационе. Углеводы дают энергию, при этом в бананах достаточно и других микроэлементов, чтобы считать этот фрукт подходящим и полезным для питания. К примеру, бананы также восстанавливают мышечную ткань.

Фото: pixabay.com

Свекла

Этот овощ содержит вещества, которые ускоряют приток крови к мозгу, что стимулирует мыслительную активность.

Фото: pixabay.com

Темный шоколад

В сочетании с зеленым чаем он гарантированно взбодрит сильнее кофе. Отметим, что стоит отдать предпочтение шоколаду, в котором содержание какао превышает 75%.

Фото: pixabay.com

Зелень

Она может обеспечить долгое ощущение бодрости за счет того, что богата целым набором полезных витаминов и микроэлементов - железом, кальцием, цинком, фолиевой кислотой, магнием, витаминами А, С, Е и К.

Вода.

Ее недостаток в организме неизменно ведет к усталости и сонливости, так что достаточное употребление воды уже даст вам заряд бодрости.

Фото: pixabay.com

Напомним, ученые из Корейского института восточной медицины назвали простой и вкусный способ предотвратить старение кожи и появление морщин и даже заметно омолодиться. Для этого нужно регулярно употреблять в пищу такой фрукт, как манго.

Мы также писали о том, что диетологи назвали продукты, которые помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы добиться плоского живота - одной из самых проблемных зон при похудении.

А также сообщали, какие 4 продукта необходимы организму в морозный сезон.

Видео: РБК-Украина