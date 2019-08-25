Улучшит гибкость и укрепит мышцы: 6 простых упражнений на растяжку

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Выделите на растяжку 5-10 минут каждое утро и эффект вас поразит

Если у вас когда-нибудь болели спина и бедра, то вам обязательно нужно делать растяжку. Певица Анна Седокова поделилась в Instagram своими любимыми упражнениями, которые она делает каждое утро. Согласитесь, 5-10 минут вполне возможно найти каждой из нас. Кстати, ранее артистка рассказывала, что "убивает" вашу женственность.

Растяжка улучшит вашу гибкость, укрепит мышцы и облегчит ноющую боль. Чтобы не ходить в форме вопросительного знака, позаботьтесь о пояснице сейчас, с помощью 6 простейших ежедневных упражнений на растяжку.



1. Поза верблюда

Встаньте на колени, не прижимайте ноги друг к другу. Положите ладони на нижнюю часть спины и медленно прогнитесь назад. Потянитесь руками как можно ниже. В идеале вы должны коснуться пят. Остановитесь, если почувствуете дискомфорт.



2. Наклоны вперед

Сядьте на пол. Ноги раздвиньте как можно шире, не сгибая колени. Медленно наклонитесь и потянитесь руками вперед, старайтесь, чтобы руки не касались ушей. Расслабьте шею.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Можно выполнить это же упражнение стоя: встаньте прямо и широко расставьте ноги. Наклонитесь, потянитесь руками вниз. Если получится, коснитесь пола ладонями.



3. Поза лягушки

Встаньте на четвереньки, колени расставьте как можно шире. Медленно согните ноги в коленях и опустите голову и верхнюю часть корпуса на пол, выгибая спину. Не выгибайтесь слишком сильно.



4. Боковые выпады

Встаньте прямо и расставьте ноги как можно шире. Наклонитесь немного вперед, согните правую ногу в колене и присядьте до конца. Ступня левой ноги должна стоять на пятке, пальцы направлены вверх. Затем выпрямитесь и повторите то же, присев на левую ногу.





Иллюстративное фото (unsplash.com)

5. "Бабочка"

Сядьте на пол, согните и разведите колени в стороны. Подошвы ваших ступней должны касаться друг друга. Спину держите прямо. Мягко надавливайте локтями или ладонями колени, будто хотите прижать к полу.





Иллюстративное фото (unsplash.com)

6. Растяжение предплечья

Отведите плечи назад и сведите лопатки на спине. Вытяните левую руку перед собой, кисть опустите вниз ладонью к себе. Положите правую ладонь на левую и медленно потяните левую руку к телу, не сгибая ее в локте. Повторите тоже на правую руку.



Задерживайтесь в каждом положении на 10-15 секунд. Со временем вы сможете выполнять дольше, поэтому важно слушать ощущения в теле. Если чувствуете боль или дискомфорт – остановитесь и МЕДЛЕННО вернитесь в исходное положение.

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