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Эксперт назвала самые эффективные упражнения для снижения веса

Lite » Красота 18.08.2019 - 08:47
Эксперт назвала самые эффективные упражнения для снижения веса
Иллюстративное фото (pexels.com)

Обязательно обратите внимание на кардиотренировки

Нельзя отрицать, что регулярные занятия спортом помогают снизить вес и сделать фигуру подтянутой и рельефной. Однако сейчас существует огромное разнообразие всевозможных фитнесс направлений - как же выбрать лучшее? На своей странице в Instagram диетолог и эксперт по похудению Елена Кален рассказала, какие упражнения будут самыми эффективными при похудении.

Избавиться от лишних килограммов в первую очередь помогут кардиотренировки. К ним относят:

Бег

Во время занятий бегом усиливается кровообращение и потоотделение. Это приводит к ускорению обмена веществ, а также к улучшению настроения. Если человек до этого давно не занимался, рекомендуется начать с быстрой ходьбы и только потом переходить на бег.

Эксперт назвала самые эффективные упражнения для снижения веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сайкл

Тренировки на велосипедах, которые проходят в группе. Они помогают привести тело в форму за достаточно короткий промежуток времени. Считается одной из самых сильных и эффективных программ, при которой в кровь поступает много кислорода. Однако такие тренировки не подходят для новичков.

Зумба

Танцевальный фитнес на основе латинских ритмов. Подходит для тех, кто считает обычные тренировки скучными. Еще преимущество зумбы заключается в том, что во время занятий идет проработка всех групп мышц.

Эксперт назвала самые эффективные упражнения для снижения веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

Берпи

Упражнение из кроссфита, которое помогает сжечь большое количество калорий за короткий срок. Включает в себя элементы планки, отжимания и прыжка. При его выполнении прорабатываются грудные мышцы, ягодицы и пресс. Регулярное выполнение берпи повышает выносливость и развивает дыхание.

Похудение довольно сложный процесс, поэтому при выборе тренировок помните: без изменения в питании они не дадут желаемого эффекта!

Упражнения для формирование рельефа:

Чтобы сделать тело рельефным, необходимо выполнять силовые упражнения. Их можно делать с собственным весом или с дополнительным инвентарем.

Для красивых ягодиц эффективными будут приседания. Их можно делать в положении плие или с отводом ног вбок. Для проработки квадрицепса отлично подойдут выпады назад и перекаты с одной ноги на другую.

Эксперт назвала самые эффективные упражнения для снижения веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

Для идеального пресса подходят ножницы, планка и вакуум. Если стремитесь к заветным кубикам, внедрите в комплекс упражнений скручивание и подъем ног на 90 градусов. Для быстрого наращивания мышечной массы желательно использовать утяжелители для ног или грузики.

Эксперт назвала самые эффективные упражнения для снижения веса

Иллюстративное фото (pexels.com)

Для грудного отдела подходят отжимания от пола или от стены. Чтобы работали все мышцы, выполняйте их в разных вариациях: с широко расставленными руками и плотно прижатыми к груди.

При выборе тренировки помните: для снижения веса и формирования красивой фигуры необходимо чередовать кардио и силовые занятия. А также придерживаться правил сбалансированного питания.

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