Поліпшить гнучкість і зміцнить м'язи: 6 простих вправ на розтяжку

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Виділіть на розтяжку 5-10 хвилин щоранку і вас вразить ефект

Якщо у вас коли-небудь боліли спина і стегна, то вам обов'язково потрібно робити розтяжку. Співачка Анна Сєдокова поділилася в Instagram своїми улюбленими вправами, які вона робить щоранку. Погодьтеся, 5-10 хвилин цілком можливо знайти кожної з нас. До речі, раніше артистка розповідала, що "вбиває" вашу жіночність.

Розтяжка поліпшить вашу гнучкість, зміцнить м'язи і полегшить ниючий біль. Щоб не ходити у формі знака запитання, подбайте про поперек зараз, з допомогою 6 найпростіших щоденних вправ на розтяжку.



1. Поза верблюда

Встаньте на коліна, не притискайте ноги один до одного. Покладіть долоні на нижню частину спини і повільно поверніться назад. Потягніться руками якомога нижче. В ідеалі ви повинні торкнутися п'ят. Зупиніться, якщо відчуєте дискомфорт.



2. Нахили вперед

Сядьте на підлогу. Розсуньте ноги як можна ширше, не згинаючи коліна. Повільно нахиліться і потягніться руками вперед, намагайтеся, щоб руки не торкалися вух. Розслабте шию.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Можна виконати цю ж вправу стоячи: встаньте прямо і широко розставте ноги. Нахиліться, потягніться руками вниз. Якщо вийде, торкніться підлоги долонями.



3. Поза жаби

Встаньте на карачки, коліна розставте якомога ширше. Повільно зігніть ноги в колінах і опустіть голову і верхню частину корпусу на підлогу, вигинаючи спину. Не выгибайтесь занадто сильно.



4. Бічні випади

Встаньте прямо і розставте ноги як можна ширше. Нахиліться трохи вперед, зігніть праву ногу в коліні і присядьте до кінця. Ступня лівої ноги повинна стояти на п'яті пальці спрямовані вгору. Потім випросталась і повторіть те ж, присівши на ліву ногу.





Ілюстративне фото (unsplash.com)

5. "Метелик"

Сядьте на підлогу, зігніть і розведіть коліна в сторони. Підошви ваших ніг повинні торкатися один одного. Спину тримаєте прямо. М'яко натискайте ліктями або долонями коліна, ніби хочете притиснути до підлоги.





Ілюстративне фото (unsplash.com)

6. Розтягнення передпліччя

Відведіть плечі назад і зведіть лопатки на спині. Витягніть ліву руку перед собою, кисть опустіть вниз долонею до себе. Покладіть праву долоню на ліву і повільно потягніть ліву руку до тіла, не згинаючи її в лікті. Повторіть теж на праву руку.



Затримуйтеся в кожному положенні на 10-15 секунд. З часом ви зможете виконувати довше, тому важливо слухати відчуття в тілі. Якщо відчуваєте біль або дискомфорт – зупиніться і ПОВІЛЬНО поверніться у вихідне положення.

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