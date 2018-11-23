Украинцам рассказали, как уберечься от гриппа

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Рекомендуется принимать витамин D, которого так не хватает украинцам течение осени и зимы

Для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в период сезонного роста заболеваемости важно больше внимания уделять личной гигиене, принимать витаминизированную горячую пищу, а также больше времени проводить на свежем воздухе и чаще проветривать помещение. На это обратил внимание лавный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка, передает УНН.

Медик отметил, что во время эпидемии гриппа укрепить иммунитет и предотвратить заболевания можно с помощью профилактики стресса, правильного питания и закаливания организма.

Важно не истощать свою нервную систему и в достаточной мере отдыхать. Желательно, чтобы ночной сон длился около 7-8 часов.

Употреблять в пищу следует богатые витаминами продукты - такие как черная редька, мороженные, а не вареные ягоды в большом количестве сахара.

Лук и чеснок также стоит пустить в ваш регулярный рацион. Богатые витамином С цитрусовые лучше употреблять умеренно, так как кислота, особенно у детей, может быть раздражителем слизистой оболочки. Кстати, яблоки и зелень содержат много этого витамина.

По словам медика, рекомендуется принимать также витамин D, которого так не хватает украинцам течение осени и зимы.

Не стоит махать рукой на вопросы гигиены - очень важно регулярно проветривать помещение и много проводить времени на улице. И не забывайте про закалку с помощью обливаний холодной водой.

Как сообщалось ранее, надвно в Украине зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания гриппом.

Также мы писали о том, что в связи с тем, что в Украине начался сезон простудных заболеваний, доктора обращаются с просьбами не заниматься самолечением и не назначать самостоятельно себе медикаменты для лечения, на первый взгляд, безобидной простуды и даже от насморка.

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Видео: РБК-Украина