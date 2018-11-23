Українцям розповіли, як вберегтися від грипу

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Рекомендується приймати вітамін D, якого так не вистачає українцям протягом осені і зими

Для профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у період сезонного зростання захворюваності важливо більше уваги приділяти особистій гігієні, вживати вітамінізовану гарячу їжу, а також більше часу проводити на свіжому повітрі та частіше провітрювати приміщення. На це звернув увагу головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка, передає УНН.

Медик зазначив, що під час епідемії грипу зміцнити імунітет і попередити захворювання можна за допомогою профілактики стресу, правильного харчування і загартування організму.

Важливо не виснажувати свою нервову систему і в достатній мірі відпочивати. Бажано, щоб нічний сон тривав близько 7-8 годин.

Вживати в їжу слід багаті вітамінами продукти - такі як чорна редька, морожені, а не варені ягоди у великій кількості цукру.

Цибулю і часник також варто пустити у ваш регулярний раціон. Багаті вітаміном С цитрусові краще вживати помірно, оскільки кислота, особливо у дітей, може бути подразником слизової оболонки. До слова, яблука та зелень містять багато цього вітаміну.

За словами медика, рекомендується також приймати вітамін D, якого так не вистачає українцям протягом осені і зими.

Не варто махати рукою на питання гігієни - дуже важливо регулярно провітрювати приміщення і проводити багато часу на вулиці. Та й не забувайте про загартовування із допомогою обливань холодною водою.

Як повідомлялося раніше, надвно в Україні зафіксували перший підтверджений випадок захворювання на грип.

Також ми писали про те, що у зв'язку з тим, що в Україні розпочався сезон простудних захворювань, доктора звертаються з проханнями не займатися самолікуванням та не призначати собі самостійно медикаменти для лікування, на перший погляд, простій застуди і навіть від нежитю.

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Відео: РБК-Україна