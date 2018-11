Українка стала "Королевою Скандинавії": яскраві фото красуні

Фото: Марія Хабарова (колаж РБК-Україна)

Разом з титулом Марія отримала можливість представляти Швецію на Міжнародному конкурсі краси Mrs International в Сінгапурі

Марія Хабарова із Запоріжжя перемогла на конкурсі краси в Швеції і стала "Королевою Скандинавії". Дівчина змогла завоювати відразу чотири титули - "Missis Intercontinental International World", "Missis Best Body Fitness", "Missis Best Personality", "Missis International Queen of Scandinavien 2018", повідомляє "ПРОбердянск".

Разом з такою кількістю титулів українка отримала ще й можливість представляти Швецію на Міжнародному конкурсі краси "Mrs International" у Сінгапурі. Він проходив з 25 жовтня по 4 листопада. Марія представляла Швецію під прізвищем чоловіка - Свенссон.

Відзначимо, що в дитинстві Марія Хабарова вчилася і жила в Бердянську. Красуня закінчила Запорізький національний університет і володіє вісьмома мовами.

Працювала провідним менеджером в литовській транспортній компанії, потім переїхала в Данію, а після — у Швецію, де, пропрацювавши чотири місяці, познайомилася з чоловіком, за якого вийшла заміж. Їх дочці Ганні Бель зараз уже п'ять років.

Проживає сім'я тепер в Стокгольмі. Там Марія Свенссон відкрила свою мовну школу, де викладає шведська мова для іноземців.

