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Miss Ukraine plus size: выбрали королеву "пышной" красоты

Lite » Красота и Здоровье 30.10.2018 - 23:30
Фото: участницы конкурса "пышной" красоты (УНИАН)
Фото: участницы конкурса "пышной" красоты (УНИАН)

На территории Украины такой конкурс проводили впервые


 

В Киеве недавно состоялся конкурс нестандартной красоты "Miss Ukraine plus size". В отличие от традиционного, в нем принимали участие роскошные девушки с пышными формами. Об этом сообщает УНИАН.

В "Miss Ukraine plus size" поучаствовали 26 украинок с "рембрандтовскими" формами. На конкурсе "Мисс Украина-2018" победу, титул и корону получила Наталия Пащенко.

На территории нашей страны такой конкурс проводили первый раз. Его победительница примет участие в "Miss world plus size 2018", который состоится на Филиппинах седьмого декабря.

 

Фото: конкурс красоты "Miss Ukraine plus size" (УНИАН)

Ранее мы писали о том, что во время конкурса красоты "Miss Grand International" победительница упала в обморок прямо на сцене, когда от ведущего услышала, кто получил корону.

До этого мы рассказывали том, что презентовали кулон, который Мисс Украина Вселенная представит в Таиланде на аукционе.

Как сообщалось, 14 августа состоялся финал 12-го конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2018. Самой красивой девушкой Украины стала Карина Жосан, которой досталась корона из белого золота с бриллиантами и топазами.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины конкурс красотыplus size
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