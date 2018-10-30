Miss Ukraine plus size: выбрали королеву "пышной" красоты

Фото: участницы конкурса "пышной" красоты (УНИАН)

На территории Украины такой конкурс проводили впервые





В Киеве недавно состоялся конкурс нестандартной красоты "Miss Ukraine plus size". В отличие от традиционного, в нем принимали участие роскошные девушки с пышными формами. Об этом сообщает УНИАН.

В "Miss Ukraine plus size" поучаствовали 26 украинок с "рембрандтовскими" формами. На конкурсе "Мисс Украина-2018" победу, титул и корону получила Наталия Пащенко.

На территории нашей страны такой конкурс проводили первый раз. Его победительница примет участие в "Miss world plus size 2018", который состоится на Филиппинах седьмого декабря.

Фото: конкурс красоты "Miss Ukraine plus size" (УНИАН)

Ранее мы писали о том, что во время конкурса красоты "Miss Grand International" победительница упала в обморок прямо на сцене, когда от ведущего услышала, кто получил корону.

До этого мы рассказывали том, что презентовали кулон, который Мисс Украина Вселенная представит в Таиланде на аукционе.

Как сообщалось, 14 августа состоялся финал 12-го конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2018. Самой красивой девушкой Украины стала Карина Жосан, которой досталась корона из белого золота с бриллиантами и топазами.

Видео: РБК-Украина