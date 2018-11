Українка перемогла на конкурсі краси "Місіс Планета 2018"

Фото: Ганна Горбань (колаж РБК-Україна)

2-8 листопада в Болгарії проходив щорічний міжнародний конкурс "Mrs. Planet"

2-8 листопада в v. Софія (Болгарія) проходив щорічний міжнародний конкурс "Mrs. Planet". Омріяна перемога, за яку змагалися привабливі, чарівні й успішні красуні з різних країн, дісталася українці.



Україну на конкурсі "Mrs. Planet 2018" представляла яскрава зірка ТБ, харизматична ведуча, красива леді, чуйна меценатка, вольова жінка, громадський діяч, щаслива дружина і любляча мама - Ганна Горбань.



"Я звикла доводити всі розпочаті справи до кінця, - заявила Ганна напередодні фіналу конкурсу "Mrs. Planet 2018 ". - Ставлю собі мету - бачу ціль - не бачу перешкод - досягаю мети! Тільки так. І моя чергова мета - перемога України на міжнародному конкурсі "Mrs. Planet!"



Боротьба за головну корону "Mrs. Planet 2018" була по-справжньому сильною. Адже не кожна сцена і не кожен день витримує таку гіпернагрузку красою, кмітливістю і талантами.



Всі конкурсантки дуже яскраво проявили себе, тому компетентному журі конкурсу було непросто вибрати кращу з кращих. Але найбільш гідною почесного титулу виявилася українка Ганна Горбань.



Розповідаючи про свою місію на етапі презентації, Ганна Горбань зазначила: "Я вважаю, що не тільки Краса, але й Любов і Добро врятує світ! Моя життєва філософія базується саме на цих цінностях ..."



Талановита і всебічно розвинена красуня "Місіс Україна 2018" вражала не тільки несподіваним "нежіночним" хобі (Ганна захоплюється вогнепальною зброєю), але і приголомшила глядачів фантастичним дизайнерським нарядом. Особлива увага світової громадськості була прикута до сукні з національним українським колоритом. В розкішних нарядах українка впевнено дефілювала, крокуючи до перемоги.



