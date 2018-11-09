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Українка перемогла на конкурсі краси "Місіс Планета 2018"

Lite » Краса і здоров'я 09.11.2018 - 11:45
Фото: Ганна Горбань (колаж РБК-Україна)
Фото: Ганна Горбань (колаж РБК-Україна)

2-8 листопада в Болгарії проходив щорічний міжнародний конкурс "Mrs. Planet"

2-8 листопада в v. Софія (Болгарія) проходив щорічний міжнародний конкурс "Mrs. Planet". Омріяна перемога, за яку змагалися привабливі, чарівні й успішні красуні з різних країн, дісталася українці.

Україну на конкурсі "Mrs. Planet 2018" представляла яскрава зірка ТБ, харизматична ведуча, красива леді, чуйна меценатка, вольова жінка, громадський діяч, щаслива дружина і любляча мама - Ганна Горбань.

Українка перемогла на конкурсі краси &quot;Місіс Планета 2018&quot;
Фото: Ганна Горбань (прес-служба)

"Я звикла доводити всі розпочаті справи до кінця, - заявила Ганна напередодні фіналу конкурсу "Mrs. Planet 2018 ". - Ставлю собі мету - бачу ціль - не бачу перешкод - досягаю мети! Тільки так. І моя чергова мета - перемога України на міжнародному конкурсі "Mrs. Planet!"

Боротьба за головну корону "Mrs. Planet 2018" була по-справжньому сильною. Адже не кожна сцена і не кожен день витримує таку гіпернагрузку красою, кмітливістю і талантами.

Всі конкурсантки дуже яскраво проявили себе, тому компетентному журі конкурсу було непросто вибрати кращу з кращих. Але найбільш гідною почесного титулу виявилася українка Ганна Горбань.

Українка перемогла на конкурсі краси &quot;Місіс Планета 2018&quot;Українка перемогла на конкурсі краси &quot;Місіс Планета 2018&quot;
Фото: Ганна Горбань (прес-служба)

Розповідаючи про свою місію на етапі презентації, Ганна Горбань зазначила: "Я вважаю, що не тільки Краса, але й Любов і Добро врятує світ! Моя життєва філософія базується саме на цих цінностях ..."

Талановита і всебічно розвинена красуня "Місіс Україна 2018" вражала не тільки несподіваним "нежіночним" хобі (Ганна захоплюється вогнепальною зброєю), але і приголомшила глядачів фантастичним дизайнерським нарядом. Особлива увага світової громадськості була прикута до сукні з національним українським колоритом. В розкішних нарядах українка впевнено дефілювала, крокуючи до перемоги.

Українка перемогла на конкурсі краси &quot;Місіс Планета 2018&quot;
Фото: Ганна Горбань (прес-служба)

Нагадаємо, Марія Хабарова із Запоріжжя перемогла на конкурсі краси в Швеції і стала "Королевою Скандинавії". Дівчина змогла завоювати відразу чотири титули - "Missis Intercontinental International World", "Missis Best Body Fitness", "Missis Best Personality", "Missis International Queen of Scandinavien 2018".

Ми також писали про те, що Вероніка Дідусенко, що перемогла в конкурсі "Міс Україна 2018" і яку згодом позбавили корони, розповіла, чому вона вказала неправдиву інформацію при заповненні анкети щодо того, що у неї є чотирирічна дитина.

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