Уход за лицом в летний период: секреты известной певицы

Артистка рассказала, что помогает ей избежать старения кожи
В вопросах красоты и внешнего вида уход зи лицом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона. Известная певица Анна Седокова поделилась на своей странице в Instagram, какие секреты и правила помогают ей ухаживать и заботиться о коже, чтобы она оставалась чистой и увлажненной.
"Я, как и любая другая девушка, люблю ухаживать за собой и не жалею на это ни времени, ни сил. Поэтому давайте поговорим об уходе за своим лицом в летний период. Да, здесь тоже есть определенные правила, ведь никто не хочет старения кожи, тем более преждевременного. Косметологи считают, что самые опасные месяцы для нашего лица именно летние, когда кожа страдает от жары, пыли, ветра и, если вы собираетесь на море, соли", - отметила артистка.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Чтобы не проиграть "вредителям красоты", нам нужно:
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
В состав вашего лучшего крема для лица в летний период должны входить:
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