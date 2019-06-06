Уход за лицом в летний период: секреты известной певицы

В вопросах красоты и внешнего вида уход зи лицом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона. Известная певица Анна Седокова поделилась на своей странице в Instagram, какие секреты и правила помогают ей ухаживать и заботиться о коже, чтобы она оставалась чистой и увлажненной.

"Я, как и любая другая девушка, люблю ухаживать за собой и не жалею на это ни времени, ни сил. Поэтому давайте поговорим об уходе за своим лицом в летний период. Да, здесь тоже есть определенные правила, ведь никто не хочет старения кожи, тем более преждевременного. Косметологи считают, что самые опасные месяцы для нашего лица именно летние, когда кожа страдает от жары, пыли, ветра и, если вы собираетесь на море, соли", - отметила артистка.



Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Чтобы не проиграть "вредителям красоты", нам нужно:

тщательно очищать кожу. Идеальный вариант для лета - гели, муссы, молочко и пенки два раза в день, но только те, где нет щелочи и мыльной основы.

сократить очищение скрабом до одного раза в 7-14 дней.

вытирать влажное лицо сухой или матирующей салфеткой, аккуратно прикладывая к коже, а не растирая ее.

в течении дня пользоваться термальной водой, чтобы не пересушивать кожу.

не использовать отбеливающие крема и пилинги, это может усилить чувствительность к ультрафиолету и ускорить старение.

наносить ночной крем, только не зимний вариант, в этом случае кожа будет потеть и портиться, а поры будут забитыми.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

В состав вашего лучшего крема для лица в летний период должны входить:

антиоксиданты;

увлажняющие компоненты;

витамины С и Е.

отложить подальше тональное средство, а вместо него использовать легкий ВВ крем или флюид с SPF.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

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