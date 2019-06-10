Как ухаживать за волосами летом: полезные советы

Летом уход за волосами особенно важен, ведь они подвергаются негативному воздействию солнца, горячего воздуха и соленой воды. Своими советами о том, как правильно ухаживать за шевелюрой в летний период, поделилась певица Анна Седокова. Полезные лайфхаки она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Лето меня радует своей погодой, а может, просто не хочет отпускать на море, ведь и здесь хорошо. А вы собираетесь на отдых? В моих планах все же стоит этот пункт )) Всем, кто уже запустил обратный отсчет, пригодятся советы по уходу за волосами в самые жаркие месяцы", - отметила артистка.



Итак. Как защитить волосы от солнца и морской воды, ведь они не имеют способности к самовосстановлению, а увлажнить и напитать мы можем лишь ту зону, что находится под кожей, но сами волосы по всей длине останутся безжизненными.

Не находитесь на солнце в "палящие" часы. Если есть возможность, не выходите на улицу с 11.00 до 16.00 часов, в противном случае обязательно наденьте шляпу или кепку.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Соль способна сильно высушить волосы, особенно в сочетании с палящими солнечными лучами. Искупавшись в море, ополаскивайте волосы пресной водой.

Используйте шампуни/кондиционеры/кремы, содержащие водорастворимый силикон (к этой группе относятся такие добавки, как Dimethicone Copolyo, Polysioxane, Lauryl methicone copolyol и другие). Этот силикон обволакивает волос, создавая защитную оболочку, предотвращает электризацию, и делает волосы послушными. А еще это самый безопасный силикон, он не накапливается на коже и легко вымывается.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Шампуни и кондиционеры с пометкой SPF дают волосам некоторую защиту, но после смывания на волосах остается недостаточное количество SPF Важно пользоваться сыворотками, спреями, маслами или кремами, которые распределяются по всей длине волос и обеспечивают защиту.

Откажитесь от использования стайлеров для укладки. Палящее солнце может вызвать тепловой удар, а волосы большего всего подвержены нагреванию. Когда температура воздуха выше 25 градусов, фолликулы начинают отмирать. А теперь представьте, что вместе с этим вы сушите волосы феном и укладывайте утюжком...

Иллюстративное фото (pexels.com)

Пейте много жидкости, кушайте больше фруктов, овощей и принимайте витамины. При очень сухих волосах рекомендуют принимать льняное масло по 1 ст.л. каждый день.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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