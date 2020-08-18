Как ухаживать за проблемной кожей лица: важные правила и запреты от дерматолога

Врач рассказала, на что обратить внимание обладательницам кожи с акне
Проблемная кожа лица даже во взрослом возрасте- не такая уж редкая проблема. Врач-дерматолог Виктория Ахтарния рассказала, на что обратить внимание, когда имеете проблемы с высыпаниями на коже.
Что не нужно делать:
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Не касайтесь лица руками, или хотя бы дисциплинируйте себя этого не делать
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Не забывайте следить за чистотой мобильного телефона, наволочек и полотенца для лица, можно его заменить на бумажные
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Не протирайте кожу спиртом, различными спиртовыми растворами, антисептиками
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Не давите ПРЫЩИ, иногда это даже смертельно опасно
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Очищайте кисти для макияжа ежедневно. Лучше использовать одноразовые спонжи для нанесения тона или просто чистые руки.
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Не используйте масляные очищающие средства
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Забудьте про скрабы для лица, они травмируют кожу и еще больше провоцируют обострение акне
Правила ухода за кожей с акне:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
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Это базовые рекомендации, которые подойдут обладательницам кожи с акне, в каждом случае продукты могут варьироваться в зависимости от потребностей кожи. И + лечебные средства, которые чаще наносятся вечером.
Ранее врач-дерматолог дала советы, что взять на море и как ухаживать за кожей в отпуске.