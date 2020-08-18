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Как ухаживать за проблемной кожей лица: важные правила и запреты от дерматолога

Автор: Lite

Врач рассказала, на что обратить внимание обладательницам кожи с акне

Проблемная кожа лица даже во взрослом возрасте- не такая уж редкая проблема. Врач-дерматолог Виктория Ахтарния рассказала, на что обратить внимание, когда имеете проблемы с высыпаниями на коже.

Что не нужно делать:

Не касайтесь лица руками, или хотя бы дисциплинируйте себя этого не делать

Не забывайте следить за чистотой мобильного телефона, наволочек и полотенца для лица, можно его заменить на бумажные

Не протирайте кожу спиртом, различными спиртовыми растворами, антисептиками

Не давите ПРЫЩИ, иногда это даже смертельно опасно


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Очищайте кисти для макияжа ежедневно. Лучше использовать одноразовые спонжи для нанесения тона или просто чистые руки.

Не используйте масляные очищающие средства

Забудьте про скрабы для лица, они травмируют кожу и еще больше провоцируют обострение акне

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Правила ухода за кожей с акне:

  • При выборе декоративной косметики обращайте внимание на пометки: "non-comedogenic", "oil free"
  • Умывание 2 раза в день (ага, и даже, если вы не краситесь и не надо ничего смывать)
  • Если вы краситесь, то первым этапом будет демакияж, это может быть мицеллярная вода (ее нужно смывать обязательно, даже если на бутылочке написано другое)
  • Очищение (только не мыло, это должно быть специальное средство для кожи с акне)

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Тонизирование - этап, который можно пропустить. Но если очень любите, то пожалуйста
  • SPF-крем утром (30-50) и увлажняющий крем на ночь (да, жирную кожу нужно увлажнять, есть достаточно хорошие крема легкой гелевой текстуры для проблемной кожи


Это базовые рекомендации, которые подойдут обладательницам кожи с акне, в каждом случае продукты могут варьироваться в зависимости от потребностей кожи. И + лечебные средства, которые чаще наносятся вечером.

Ранее врач-дерматолог дала советы, что взять на море и как ухаживать за кожей в отпуске.

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