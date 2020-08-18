Як доглядати за проблемною шкірою обличчя: важливі правила і заборони від дерматолога

Лікар розповіла, на що звернути увагу власницям шкіри з акне
Проблемна шкіра обличчя навіть у дорослому віці - не така вже рідкісна проблема. Лікар-дерматолог Вікторія Ахтарния розповіла, на що звернути увагу, коли маєте проблеми з висипаннями на шкірі.
Що не потрібно робити:
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Не торкайтеся обличчя руками, або хоча б дисциплінуйте себе цього не робити
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Не забувайте стежити за чистотою мобільного телефону, наволочок і рушника для обличчя, можна його замінити на паперові
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Не протирайте шкіру спиртом, різними спиртовими розчинами, антисептиками
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Не давіть ПРИЩІ, іноді це навіть смертельно небезпечно
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Очищайте кисті для макіяжу щодня. Краще використовувати одноразовий спонж для нанесення тону або просто чисті руки.
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Не використовуйте масляні очищаючі засоби
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Забудьте про скраби для обличчя, вони травмують шкіру і ще більше провокують загострення акне
Правила догляду за шкірою з акне:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
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Це базові рекомендації, які підійдуть власницям шкіри з акне, в кожному випадку продукти можуть варіюватися в залежності від потреб шкіри. І + лікувальні засоби, які наносяться частіше ввечері.
Раніше лікар-дерматолог дала поради, що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці.