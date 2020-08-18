Як доглядати за проблемною шкірою обличчя: важливі правила і заборони від дерматолога

Проблемна шкіра обличчя навіть у дорослому віці - не така вже рідкісна проблема. Лікар-дерматолог Вікторія Ахтарния розповіла, на що звернути увагу, коли маєте проблеми з висипаннями на шкірі.

Що не потрібно робити:

⠀

Не торкайтеся обличчя руками, або хоча б дисциплінуйте себе цього не робити

⠀

Не забувайте стежити за чистотою мобільного телефону, наволочок і рушника для обличчя, можна його замінити на паперові

⠀

Не протирайте шкіру спиртом, різними спиртовими розчинами, антисептиками

⠀

Не давіть ПРИЩІ, іноді це навіть смертельно небезпечно



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Очищайте кисті для макіяжу щодня. Краще використовувати одноразовий спонж для нанесення тону або просто чисті руки.

⠀

Не використовуйте масляні очищаючі засоби

⠀

Забудьте про скраби для обличчя, вони травмують шкіру і ще більше провокують загострення акне

Правила догляду за шкірою з акне:

⠀

При виборі декоративної косметики звертайте увагу на позначки: "non-comedogenic", "oil free"

Вмивання 2 рази в день (ага, і навіть, якщо ви не фарбуєтесь і не треба нічого змивати)

Якщо ви фарбуєтесь, то першим етапом буде демакіяж, це може бути міцелярна вода(її потрібно змивати обов'язково, навіть якщо на пляшечці написане інше)

Очищення (тільки не мило, це має бути спеціальний засіб для шкіри з акне)

Ілюстративне фото (pexels.com)

Тонізація - етап, який можна пропустити. Але якщо дуже любите, то будь ласка

SPF-крем вранці (30-50) і зволожуючий крем на ніч (так, жирну шкіру потрібно зволожувати, є досить хороші крему легкої гелевої текстури для проблемної шкіри)

⠀

Це базові рекомендації, які підійдуть власницям шкіри з акне, в кожному випадку продукти можуть варіюватися в залежності від потреб шкіри. І + лікувальні засоби, які наносяться частіше ввечері.

Раніше лікар-дерматолог дала поради, що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці.