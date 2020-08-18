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Як доглядати за проблемною шкірою обличчя: важливі правила і заборони від дерматолога

Автор: Lite

Лікар розповіла, на що звернути увагу власницям шкіри з акне

Проблемна шкіра обличчя навіть у дорослому віці - не така вже рідкісна проблема. Лікар-дерматолог Вікторія Ахтарния розповіла, на що звернути увагу, коли маєте проблеми з висипаннями на шкірі.

Що не потрібно робити:

Не торкайтеся обличчя руками, або хоча б дисциплінуйте себе цього не робити

Не забувайте стежити за чистотою мобільного телефону, наволочок і рушника для обличчя, можна його замінити на паперові

Не протирайте шкіру спиртом, різними спиртовими розчинами, антисептиками

Не давіть ПРИЩІ, іноді це навіть смертельно небезпечно


Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Очищайте кисті для макіяжу щодня. Краще використовувати одноразовий спонж для нанесення тону або просто чисті руки.

Не використовуйте масляні очищаючі засоби

Забудьте про скраби для обличчя, вони травмують шкіру і ще більше провокують загострення акне

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Правила догляду за шкірою з акне:

  • При виборі декоративної косметики звертайте увагу на позначки: "non-comedogenic", "oil free"
  • Вмивання 2 рази в день (ага, і навіть, якщо ви не фарбуєтесь і не треба нічого змивати)
  • Якщо ви фарбуєтесь, то першим етапом буде демакіяж, це може бути міцелярна вода(її потрібно змивати обов'язково, навіть якщо на пляшечці написане інше)
  • Очищення (тільки не мило, це має бути спеціальний засіб для шкіри з акне)

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Тонізація - етап, який можна пропустити. Але якщо дуже любите, то будь ласка
  • SPF-крем вранці (30-50) і зволожуючий крем на ніч (так, жирну шкіру потрібно зволожувати, є досить хороші крему легкої гелевої текстури для проблемної шкіри)


Це базові рекомендації, які підійдуть власницям шкіри з акне, в кожному випадку продукти можуть варіюватися в залежності від потреб шкіри. І + лікувальні засоби, які наносяться частіше ввечері.

Раніше лікар-дерматолог дала поради, що взяти на море і як доглядати за шкірою у відпустці.

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