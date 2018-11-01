Ученые выяснили, что удаление аппендикса защищает от страшной болезни

Коллаж РБК-Украина

Операция по удалению аппендикса замедляет наступление болезни в среднем на 3,6 года

Ученые из Швеции проанализировали данные более полутора миллионов людей и выяснили, что удаление аппендикса уменьшает риск развития болезни Паркинсона на 19%. Более того, операция замедляет ее наступление в среднем на 3,6 года. Об этом сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Болезнь Паркинсона - хроническое заболевание нервной системы, характерной для людей пожилого возраста. Оно связано с постепенной гибелью двигательных нервных клеток. Из-за этого нарушается регуляция движений и мышечного тонуса, что характерно общей скованностью и нарушением позы и движений.

От болезни Паркинсона рискует пострадать каждый сотый человек в возрасте 60 лет.

Известно, что аппендикс – червеобразный отросток слепой кишки — содержит большое количество белка альфа-синуклеина, который провоцирует развитие этого заболевания.

Ученые выяснили, что этот белок в патогенной форме накапливается в аппендиксе, как во время болезни Паркинсона, так и у здоровых людей.

По мнению ученых, разрушительный альфа-синуклин может попасть в пищеварительную систему, а после в мозг.

Кстати, ученые назвали главную причину высокой продолжительности жизни.

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