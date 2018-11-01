ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Ученые выяснили, что удаление аппендикса защищает от страшной болезни

Lite » Красота и Здоровье 01.11.2018 - 12:45
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Операция по удалению аппендикса замедляет наступление болезни в среднем на 3,6 года

Ученые из Швеции проанализировали данные более полутора миллионов людей и выяснили, что удаление аппендикса уменьшает риск развития болезни Паркинсона на 19%. Более того, операция замедляет ее наступление в среднем на 3,6 года. Об этом сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Болезнь Паркинсона - хроническое заболевание нервной системы, характерной для людей пожилого возраста. Оно связано с постепенной гибелью двигательных нервных клеток. Из-за этого нарушается регуляция движений и мышечного тонуса, что характерно общей скованностью и нарушением позы и движений. 

От болезни Паркинсона рискует пострадать каждый сотый человек в возрасте 60 лет.

Известно, что аппендикс – червеобразный отросток слепой кишки — содержит большое количество белка альфа-синуклеина, который провоцирует развитие этого заболевания.

Ученые выяснили, что этот белок в патогенной форме накапливается в аппендиксе, как во время болезни Паркинсона, так и у здоровых людей.

По мнению ученых, разрушительный альфа-синуклин может попасть в пищеварительную систему, а после в мозг.

Кстати, ученые назвали главную причину высокой продолжительности жизни.

А также мы писали о том, какие продукты способны обездвижить суставы и вызвать серьезные заболевания

Рекомендуем к просмотру:

 

Новости Украины здоровьеоперация
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь