Вчені з'ясували, що видалення апендиксу захищає від страшної хвороби

Колаж РБК-Україна

Операція з видалення апендикса уповільнює настання хвороби в середньому на 3,6 роки

Вчені з Швеції проаналізували дані більше півтора мільйонів людей і з'ясували, що видалення апендикса зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона на 19%. Більш того, операція уповільнює її наступ в середньому на 3,6 року. Про це повідомляється в журналі Science Translational Medicine.

Хвороба Паркінсона - хронічне захворювання нервової системи, характерної для людей похилого віку. Воно пов'язане з поступовою втратою рухових нервових клітин. Через це порушується регуляція рухів і м'язового тонусу, що характерно загальної скутістю і порушенням пози і рухів.

Від хвороби Паркінсона ризикує постраждати кожна сота особа у віці 60 років.

Відомо, що апендикс – червоподібний відросток сліпої кишки — містить велику кількість білка альфа-синуклеїна, який провокує розвиток цього захворювання.

Вчені з'ясували, що цей білок в патогенної формі накопичується в апендиксі, як під час хвороби Паркінсона, так і у здорових людей.

На думку вчених, руйнівний альфа-синуклин може потрапити в травну систему, а після в мозок.

До речі, вчені назвали головну причину високої тривалості життя.

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