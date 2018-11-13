Ученые выяснили, что увеличивает риск развития рака в четыре раза

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Причиной может являться ожирение

Ученые из Израиля провели исследование, которое позволило установить, что ожирение в подростковом возрасте увеличивает риск развития рака поджелудочной железы практически в четыре раза. Об этом информирует Cancer.

Ученые решили провести эксперимент: они провели анализ состояния здоровья более 1,8 миллиона людей в возрасте от 16 до 19 лет. Также ученые учитывали результаты медосмотров с 1967 по 2002 год.

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Далее эксперты сравнивали полученную информацию со случаями заболевания пациентов раком поджелудочной железы за период до конца 2012 года. Исследование показало, что, если подросток страдал ожирением, то риск развития рака в зрелом возрасте возрастал. Оказалось, что у мужчин риск увеличивался в 3,76 раза, а у женщин в 4 раза.

Напомним, что заболеваемость раком поджелудочной железы ежегодно увеличивается. Эта болезнь занимает шестое место по распространённости среди онкологических заболеваний среди взрослого населения. Поражает преимущественно людей пожилого возраста. В США в данное время рак поджелудочной железы находится на четвертом месте среди причин смерти от рака.

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