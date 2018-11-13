Комаровский рассказал, как избежать синдрома внезапной смерти младенца

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Ребенок должен спать исключительно на спине

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский популярно объяснил, в каком положении должен спать ребенок первое время своей жизни, чтобы существенно уменьшить вероятность синдрома внезапной смерти. Соответствующий пост эксперт опубликовал в Instagram.

"Ребенок первого года жизни должен спать на спине. Не на животе, не на боку. Только на спине! Сон на спине статистически достоверно уменьшает вероятность синдрома внезапной смерти младенца", - написал эксперт.

По словам Комаровского, синдром внезапной смерти младенца - нередкое явление. Суть его заключается в том, что здоровый ребенок умирает во время сна, а на вскрытии никаких признаков болезни не обнаруживается.

Врач утверждает: "До настоящего времени медицинская наука не в состоянии однозначно ответить на вопрос, из-за чего это происходит. Первопричина - внезапная остановка дыхания, а вот почему дыхание останавливается? Статистика лишь указывает на факторы, увеличивающие вероятность развития синдрома, но сами его механизмы не ясны совершенно".

Синдром чаще развивается у мальчиков в возрасте 2-4 месяца. Также влияют погодные условия: зимой риск возрастает. Причиной может стать недоношенность. К слову, на данные факторы повлиять невозможно, однако есть и те, которые подвластны изменениям.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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