Дневной свет позволит предотвратить развитие ужасной болезни

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Свет способствует уменьшению систолического артериального давления

Группа ученых из Англии и Германии обнаружила, что влияние дневного света благоприятно сказывается на здоровье, помогая снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет портал EurekAlert!.

В эксперименте было задействовано 14 человек, которых подвергали воздействию голубого света (длина волны равна 50 нанометров) в течение 30 минут, что соответствует пребыванию на дневном свете.

В ходе исследования у участников оценили жесткость артерий, степень расширения кровеносных сосудов, артериальное давление и уровень оксида азота в плазме крови.

В итоге ученые обнаружили, что свет уменьшил систолическое артериальное давление на 8 миллиметров ртутного столба. Кроме того, у испытуемых снизились другие показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Также у подопытных увеличилась релаксация напряжения сосудов. Влияние голубого света привело к увеличению концентрации оксида азота, который участвует в защите кровеносной системы. Полученные результаты ученые планируют использовать для создания новых методов профилактики болезней сердца и сосудов.

Напомним, что от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают более 426 тысяч украинцев.

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Видео: РБК-Украина