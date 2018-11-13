Вчені з'ясували, що збільшує ризик розвитку раку в чотири рази

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Причиною може бути ожиріння

Вчені з Ізраїлю провели дослідження, яке дозволило встановити, що ожиріння у підлітковому віці збільшує ризик розвитку раку підшлункової залози практично в чотири рази. Про це інформує Cancer.

Вчені вирішили провести експеримент: вони провели аналіз стану здоров'я понад 1,8 мільйона людей у віці від 16 до 19 років. Також вчені враховували результати медоглядів з 1967 по 2002 рік.

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Далі експерти порівнювали отриману інформацію з випадками захворювання пацієнтів на рак підшлункової залози за період до кінця 2012 року. Дослідження показало, що, якщо підліток страждав ожирінням, то ризик розвитку раку в зрілому віці зростав. Виявилося, що у чоловіків ризик збільшувався у 3,76 рази, а у жінок - у 4.

Нагадаємо, що захворюваність на рак підшлункової залози щороку збільшується. Ця хвороба займає шосте місце за поширеністю серед онкологічних захворювань серед дорослого населення. Вражає переважно людей похилого віку. У США в даний час рак підшлункової залози знаходиться на четвертому місці серед причин смерті від раку.

Ми повідомляли, що денне світло дозволить запобігти розвиток жахливої хвороби. В експерименті було задіяно 14 осіб, яких піддавали впливу блакитного світла (довжина хвилі дорівнює 50 нанометрів) протягом 30 хвилин, що відповідає перебуванню на денному світлі.

Ми писали, що експерт розповів, як уникнути синдрому раптової смерті немовляти. Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський популярно пояснив, в якому положенні має спати дитина перший час свого життя, щоб істотно зменшити ймовірність синдрому раптової смерті.

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