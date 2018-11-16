Топ-5 правильных перекусов перед тренировкой

Не рекомендуется острая и сладкая пища
Эксперты советуют не заниматься спортом на голодный желудок и обязательно есть за полчаса до тренировки. Острое и сладкое - не лучший вариант. Специалисты привели пару вариантов правильных перекусов, которые наполнят организм энергией и не добавят при этом лишних кило, передает росийское СМИ.
Такой комбинированный перекус является отличным вариантом, так как в бананах много калия, который помогает поддерживать уровень глюкозы в крови не хуже спортивных напитков. А вот арахисовое или миндальное масло, которое можно заменить горстью орехов, поставляет в организм белок и утоляет чувство голода.
Финики - полезный продукт с натуральным сахаром. Калий, углеводы и чувство насыщения - то сочетание, которое содержит в себе этот плод. Для хорошего самочувствия достаточно съесть 10-15 штук.
Другие варианты сложно переварить быстро, что может привести к проблемам с желудком посреди пробежки. Поэтому можно съесть небольшую тарелку каши с молоком. К слову, такое блюдо также содержит необходимый организму белок.
Кофеин максимизирует способности организма и повышает выносливость. Эксперты рекомендуют выпить эспрессо или кофе с молоком за час до тренировки.
Подойдут также гречневые или мультизлаковые хлебцы. А набор ягод может быть совершенно любым: клубника, малина, голубика. Это уже зависит от предпочтений каждого человека.
Кстати, диетолог рассказала украинцам о монодиетах. Эксперт утверждает, что это один из самых нездоровых способов избавления от лишних килограммов.
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Видео: РБК-Украина