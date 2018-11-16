Топ-5 правильных перекусов перед тренировкой

Фото: (pixabay.com)

Не рекомендуется острая и сладкая пища

Эксперты советуют не заниматься спортом на голодный желудок и обязательно есть за полчаса до тренировки. Острое и сладкое - не лучший вариант. Специалисты привели пару вариантов правильных перекусов, которые наполнят организм энергией и не добавят при этом лишних кило, передает росийское СМИ.

Банан и ореховое масло (или орехи)

Такой комбинированный перекус является отличным вариантом, так как в бананах много калия, который помогает поддерживать уровень глюкозы в крови не хуже спортивных напитков. А вот арахисовое или миндальное масло, которое можно заменить горстью орехов, поставляет в организм белок и утоляет чувство голода.

Финики

Финики - полезный продукт с натуральным сахаром. Калий, углеводы и чувство насыщения - то сочетание, которое содержит в себе этот плод. Для хорошего самочувствия достаточно съесть 10-15 штук.

Каша с низким содержанием клетчатки

Другие варианты сложно переварить быстро, что может привести к проблемам с желудком посреди пробежки. Поэтому можно съесть небольшую тарелку каши с молоком. К слову, такое блюдо также содержит необходимый организму белок.

Кофе

Кофеин максимизирует способности организма и повышает выносливость. Эксперты рекомендуют выпить эспрессо или кофе с молоком за час до тренировки.

Рисовые хлебцы с ягодами

Подойдут также гречневые или мультизлаковые хлебцы. А набор ягод может быть совершенно любым: клубника, малина, голубика. Это уже зависит от предпочтений каждого человека.

Кстати, диетолог рассказала украинцам о монодиетах. Эксперт утверждает, что это один из самых нездоровых способов избавления от лишних килограммов.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказала, как сохранить максимальное количество витаминов в продуктах после их приготовления.

А также мы рассказывали о том, что специалисты развенчали мифы о полезности популярных детских продуктов.

Видео: РБК-Украина