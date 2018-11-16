Вчені з'ясували, чому людям подобається пити каву

Фото: (pixabay.com)

Дослідники стверджують, що це пов'язано з мутаціями

Хтось любить каву, а когось більше тягне до чаю. Вчені з Північно-Західного університету в Чикаго з'ясували, що вибір того чи іншого напою пов'язаний з мутаціями. Про це повідомляє інформаційний портал Scientific Reports.

Фахівці відзначають, що гіркий смак їжі і напоїв зазвичай є попередженням для людини. Це свідчить про те, що їжа містить у собі небезпечні для життя речовини. Саме тому пристрасть до кави виглядає вкрай протиприродно з точки зору еволюції.

Для дослідження вчені відібрали 400 тисяч добровольців, які повідомили, скільки кави і чаю вони зазвичай випивають. Далі вчені зіставили смаки піддослідних з тим, які мутації (що керують сприйняттям різних смаків) присутні в їхніх генах.

Фото: (pixabay.com)

У підсумку з'ясувалося, що у любителів кави були присутні гени, пов'язані з високою чутливістю рецепторів гіркого смаку. Такі люди частіше стають завзятими кавоманами і випивають на 20% більше за тих, хто був більш чутливий до гіркої речовини-хініну.

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Відео: РБК-Україна