Ученые развенчали 5 распространенных мифов о переломах костей

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Три главных симптома сломанной кости - боль, отек и деформация

Эксперты развенчали самые распространенные и ложные мифы о переломах и рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о переломе на самом деле. Об этом сообщает издание BBC.

1. Если вы можете двигать пострадавшей конечностью, то перелома нет

На самом деле сломанной конечностью или пальцем иногда можно двигать, и следовательно это - не самая надежная проверка на наличие перелома. Три главных симптома сломанной кости - боль, отек и деформация. Еще одно указание на перелом - это щелчок, который можно услышать в момент инцидента.

2. Если это перелом, то вам будет очень больно

Эксперты утверждают, что это вовсе не обязательно. Есть немало историй, когда человек падал на горнолыжном склоне, а затем еще остаток дня мог ходить, не подозревая о переломе ноги. Конечно, гораздо чаще сломанные кости болят, но, если перелом незначительный, то его можно даже не заметить.

3. Пожилые женщины более подвержены переломам из-за остеопороза

Этому факту есть подтверждение, так как пожилые женщины действительно ломают кости чаще, чем молодые. Это связано с гормональными изменениями в организме, которые происходят во время климакса, могут вызывать быструю потерю костной массы и частые переломы при остеопорозе.

4. Нет смысла обращаться к врачу со сломанным пальцем ноги

Несмотря на то, что гипс в этом случае накладывать не будут, однако сломанный палец ноги нужно зафиксировать. Медики установят тип перелома, посоветуют, как избежать боли и деформаций, которые могут привести к артриту в пожилом возрасте, если кость срастется неправильно.

5. После того, как сломанная кость срастется, она станет крепче, чем была до перелома

Когда идет процесс заживления, вокруг места перелома формируется что-то вроде защитного манжета с новой кости. Однако со временем это проходит и кость постепенно возвращается в прежнее состояние.

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Видео: РБК-Украина