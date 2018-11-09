Ученые развенчали 5 распространенных мифов о переломах костей

Три главных симптома сломанной кости - боль, отек и деформация
Эксперты развенчали самые распространенные и ложные мифы о переломах и рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о переломе на самом деле. Об этом сообщает издание BBC.
На самом деле сломанной конечностью или пальцем иногда можно двигать, и следовательно это - не самая надежная проверка на наличие перелома. Три главных симптома сломанной кости - боль, отек и деформация. Еще одно указание на перелом - это щелчок, который можно услышать в момент инцидента.
Эксперты утверждают, что это вовсе не обязательно. Есть немало историй, когда человек падал на горнолыжном склоне, а затем еще остаток дня мог ходить, не подозревая о переломе ноги. Конечно, гораздо чаще сломанные кости болят, но, если перелом незначительный, то его можно даже не заметить.
Этому факту есть подтверждение, так как пожилые женщины действительно ломают кости чаще, чем молодые. Это связано с гормональными изменениями в организме, которые происходят во время климакса, могут вызывать быструю потерю костной массы и частые переломы при остеопорозе.
Несмотря на то, что гипс в этом случае накладывать не будут, однако сломанный палец ноги нужно зафиксировать. Медики установят тип перелома, посоветуют, как избежать боли и деформаций, которые могут привести к артриту в пожилом возрасте, если кость срастется неправильно.
Когда идет процесс заживления, вокруг места перелома формируется что-то вроде защитного манжета с новой кости. Однако со временем это проходит и кость постепенно возвращается в прежнее состояние.
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Видео: РБК-Украина